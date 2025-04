Comunicado de prensa English Para publicación inmediata: 18 de junio de 2021 (21-152- Español) Contacto: Comunicaciones del DOH Consultas del público: Línea directa estatal de información sobre la COVID-19: 1-800-525-0127 Washington se acerca al objetivo de reapertura, ya que el 67.8 % de los mayores de 16 años empiezan con la vacunación OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) continúa avanzando en sus iniciativas (solo en inglés) para la distribución y administración de la vacuna contra la COVID-19. Al 14 de junio, se han distribuido más de 7,528,340 dosis de la vacuna en todo el estado y más de 4.1 millones de personas recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Washington se acerca a su objetivo de inicio del 70 %. Al combinar los datos del Sistema de Información de Inmunización (IIS, por su sigla en inglés) del estado de Washington con los datos agregados del Departamento de Defensa (DoD, por su sigla en inglés) y del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, por su sigla en inglés), se concluyó que el 67.81 % de las personas de 16 años o más iniciaron el proceso de vacunación en todo el estado. Puede acceder a esta información en el registro de datos del DOH (solo en inglés), que se actualiza tres veces a la semana. Comparación de los datos de vacunación del DOH y de los CDC Para reabrir antes del 30 de junio, es necesario que al menos el 70 % de las personas mayores de 16 años reciban al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Como el DOH ha compartido, hay diferencias entre los datos de vacunación que se muestran en el registro de datos del estado (solo en inglés) en comparación con los datos de vacunación en el registro de datos sobre la COVID-19 (solo en inglés) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). El registro de datos del estado representa la información más precisa sobre la que el departamento tiene control. Las diferencias se deben a varias razones: El registro estatal brinda información sobre personas mayores de 16 años, mientras que el Gobierno federal brinda información sobre personas mayores de 18 años.

El DOH utiliza las estimaciones de población de 2020 de la Oficina de Gestión Financiera, mientras que el Gobierno federal utiliza los datos del censo de 2019.

El DOH está incluyendo las 174,450 personas del DoD y del VA que iniciaron el proceso de vacunación en el total actual del estado. El Gobierno federal obtiene los datos del DoD, del VA, de la Agencia Federal de Prisiones, y potencialmente de algunas otras fuentes a las que el DOH no tiene acceso. El centro de vacunación masiva de Spokane cierra hoy Tras aplicar más de 75,000 dosis de vacunas, el jueves 17 de junio se cerrará el centro de vacunación masiva dirigido por el Estado en el Spokane Arena, ya que el DOH continúa su transición a las clínicas móviles de vacunación. Los centros estatales de Ridgefield y Kennewick cerraron el mes pasado y el Distrito de Salud de Chelan-Douglas dirige ahora el centro de Wenatchee. Durante su funcionamiento, los cuatro centros tuvieron un éxito increíble y aplicaron más de 300,000 dosis de vacunas que salvan vidas. La vacuna contra la COVID-19 de Novavax resulta muy eficaz Esta semana, Novavax ha anunciado que su vacuna contra la COVID-19 resultó ser segura y tener una eficacia del 90.4 % luego de la realización de un ensayo clínico grande. La vacuna mostró niveles de eficacia similares a las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna. La empresa anunció que planea solicitar la autorización a la Administración de Medicamentos y Alimentos a finales de este año. Si se autoriza, la vacuna de Novavax sería la cuarta vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos y probablemente se utilizaría en todo el mundo. Vacúnese hoy mismo Nunca será tan fácil como ahora vacunarse contra la COVID-19. Si pide una cita hoy, se protegerá a sí mismo y a sus seres queridos y podrá disfrutar plenamente de todos los beneficios cuando nuestro estado reabra a finales de este mes. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su proveedor de atención médica o visite nuestra página de preguntas frecuentes. Para encontrar un centro de vacunación cercano, puede utilizar el sitio web del localizador de vacunas del estado, enviar un mensaje de texto con su código postal a GETVAX (438829) o VACUNA (822862) para recibir las direcciones de los centros de vacunación cercanos disponibles; o bien, llamar a nuestro número de vacunación contra la COVID-19 al 833-VAX-HELP. Hay asistencia lingüística disponible. Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, Bienestarwa. ### Versión imprimible (PDF)

