Yeni Küresel Güvenlik Standartları, Lazer Makinelerinde Geri Çağırmaları Beraberinde Getirdi
Yeni küresel güvenlik standartları, lazer makinelerinde geri çağırmalara yol açarak üreticileri daha sıkı kurallara uymaya zorluyor.
yayımlanan Laser Notice No. 50’nin 31 Aralık 2024 tarihinde yürürlükten kaldırılmasıyla
önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bu gelişmenin ardından, 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm
üreticiler, satıcılar ve alıcılar, Laser Notice No. 56 kapsamında güncellenmiş, daha sıkı kurallara
uymakla yükümlü hale geldi.
Yeni düzenlemeler, en güncel Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarıyla
uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olup, küresel güvenlik uygulamalarının uyumlu hale
getirilmesine odaklanmaktadır. Bu geçiş, lazer ürünlerinin tasarımı ve kullanımı konusunda
uluslararası ölçekte tutarlılığı sağlamak adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.
Yeni düzenlemelerin hemen ardından, Çin merkezli lazer kesim makinesi üreticisi Bodor, 2025
yılının Ocak ayında bir geri çağırma bildirimi yayımladı. Bildiri, P veya C serisi ürünlere sahip
tüm bayilere ve kullanıcılara hitap ederek, ilgili makinelerin güncellenmesi gerekebileceğini
belirtti. Geri çağırmanın nedeni, makinelerin koruyucu gövde yapısı ve yan kapı güvenlik kilit
sistemleriyle ilgili güvenlik endişeleriydi.
Şubat ayında ise FDA, “etiket veya sertifikasyon içermeyen elektronik ürünlerin uygun olmayan
şekilde sunulması” nedeniyle bir İthalat Uyarısı yayımlayarak, bu ürünlerin ABD’ye girişinde
sertifikasyon eksikliğine dikkat çekti.
Sektör uzmanları, üreticilerin ve kullanıcıların makinelerini bir an önce gözden geçirmesini, yeni
güvenlik kurallarına uygunluk sağlamasını ve düzenleyici yükümlülükleri yerine getirmesini
önermektedir. Aksi takdirde, cezai yaptırımlar, ithalat yasakları veya ürün el koymaları gibi ciddi
sonuçlar doğabilir.
Rich Stapleton
GtiFabrication
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