Adega Gaucha Brazilian SteakHouse Inaugura su Tercer Restaurante en Florida con Gran Éxito en Deerfield Beach

El Alcalde Todd Drosky con Elthon Figueiredo Flat Iron Flameado @Adega Gaucha Socios de Adega Gaucha Inauguración Oficial de Adega Gaucha en Deerfield Beach Adega Gaucha Deerfield - Mesa Gourmet

La Tradición del Churrasco Brasileño Llega a la Costa Dorada: Adega Gaucha Abre en Deerfield Beach

Durante años, nuestros fieles invitados y clientes nos han instado a llevar los vibrantes sabores brasileños de Adega Gaucha al sur de Florida.” — Elthon Figueiredo

DEERFIELD BEACH, FL, UNITED STATES, May 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Adega Gaucha Brazilian Steakhouse celebró la gran apertura de su tercera ubicación en Florida, en Deerfield Beach, el 29 de abril de 2025, dando la bienvenida a casi 200 invitados para marcar un nuevo y vibrante capítulo para la reconocida marca. Bajo el liderazgo del CEO Ricardo Oliveira, el restaurante está dirigido por el propietario y socio operativo Elthon Figueiredo, quien comenzó su trayectoria en Adega en 2021 como subgerente general en Orlando y ahora lidera el equipo de Deerfield Beach, generando más de 60 empleos locales como parte de esta inversión multimillonaria en la comunidad. El evento atrajo a clientes fieles, líderes comunitarios y autoridades locales, incluido el alcalde de la ciudad, Todd Drosky, quien dio una cálida bienvenida a Adega Gaucha al vecindario. Este hito marca una expansión significativa de la presencia de Adega Gaucha, llevando los sabores audaces del sur de Brasil a la Costa Dorada del sur de Florida.Ubicado convenientemente en 240 S Federal Hwy, a pocos minutos de Boca Ratón y Hillsboro Beach, el local de Deerfield Beach abarca casi 11,000 pies cuadrados y se une a las exitosas ubicaciones de Adega Gaucha en Orlando y Kissimmee. Diseñado por Mirian Oliveira de Vivid Decor y construido por Paulo Novaes de FN Contractors, especialistas en renovaciones para la industria hotelera, el restaurante combina elegancia costera con herencia brasileña. Texturas de madera, iluminación ambiental y un arte inspirado en los gauchos, complementados con una llamativa barra de mármol blanco con detalles dorados y una mesa gourmet de mármol blanco impresionante, crean un ambiente refinado pero acogedor. Una parrilla de churrasco permite a los comensales presenciar a los chefs gauchos preparando y cortando carnes premium a fuego abierto, brindando una experiencia culinaria inmersiva y cautivadora. Una cava central de vinos con paredes de vidrio y dos salones privados con capacidad para 20 y 90 personas, respectivamente, están equipados con sistemas audiovisuales de última generación, incluyendo una pantalla de proyección 4K de 180 pulgadas, ideales tanto para celebraciones íntimas como para eventos corporativos.Adega Gaucha Deerfield Beach ofrece una carta de vinos personalizada seleccionada por nuestro sommelier interno, complementada con un bar de servicio completo que presenta cócteles exclusivos y licores premium. Los invitados pueden disfrutar de una experiencia gastronómica de churrascos de alto nivel, con carnes asadas al fuego como picanha, filet mignon y chuletas de cordero, acompañadas de guarniciones creativas como Corn Brûlée, plátanos caramelizados y opciones de la amplia Mesa Gourmet. Más allá del churrasco, el menú incluye opciones frescas de mariscos, mientras que la impresionante Mesa Gourmet de mármol blanco presenta una colorida selección de platos de temporada, ensaladas artesanales, charcutería y elementos cuidadosamente elaborados para los comensales que prefieren sabores más ligeros o sin carne. Un menú a la carta también está disponible, permitiendo a los invitados personalizar su experiencia culinaria con una selección curada de platos premium y especialidades.¿Nunca has probado el rodízio? Estás a punto de vivir una experiencia inolvidable. Imagina un festín ininterrumpido de carnes. Descubre el arte de la cocina al estilo rodízio, donde chefs gauchos expertos sirven una rotación continua de carnes asadas directamente en la mesa. Los comensales utilizan un posavasos de dos lados: verde para recibir más, rojo para pausar, asegurando un servicio al ritmo que deseen. Este formato de precio fijo y todo lo que puedas comer combina hospitalidad refinada con una gran variedad de sabores.Un Legado de ExcelenciaAdega Gaucha es reconocida por su maestría culinaria y servicio excepcional, habiendo recibido prestigiosos premios en sus diferentes ubicaciones. El restaurante de Orlando obtuvo el TripAdvisor Travelers’ Choice Awards en 2023 y 2024, situándose entre el 10% de los mejores restaurantes del mundo gracias a sus constantes reseñas de 5 estrellas. También recibió el OpenTable Diners’ Choice Award 2024 por su destacada comida, servicio y ambiente. La ubicación de Kissimmee, inaugurada en agosto de 2024, recibió el Diners’ Choice Award en enero de 2025. La sede de Deerfield Beach mantiene este compromiso con la calidad y está lista para convertirse en un destino gastronómico de primer nivel para Deerfield Beach, Boca Ratón, Pompano Beach y Delray Beach.Desde su apertura, Adega Gaucha Deerfield Beach ha conquistado los corazones de sus visitantes, lo cual se refleja en las entusiastas reseñas y el regreso constante de clientes leales. Esta cálida acogida refleja la dedicación del restaurante a ofrecer una experiencia gastronómica brasileña inolvidable, fomentando una comunidad creciente de comensales entusiastas."Durante años, nuestros fieles clientes nos han pedido que llevemos los vibrantes sabores brasileños de Adega Gaucha al sur de Florida", dijo Elthon Figueiredo, propietario y gerente general de Adega Gaucha Deerfield Beach. "Estamos encantados de abrir en esta zona dinámica y rica en turismo, llena de energía y potencial, donde cada comida celebra nuestra pasión por la cultura brasileña, la hospitalidad y la excelencia culinaria."Con su ambiente elegante, cocina auténtica y espacios versátiles para eventos, Adega Gaucha Deerfield Beach está lista para redefinir la experiencia gastronómica en el sur de Florida. La cadena continúa su expansión, explorando activamente oportunidades en diversas ciudades del país para llevar su aclamada experiencia culinaria brasileña a nuevos mercados.Para reservas y más información, visita www.adegagaucha.com . Sigue a @AdegaGaucha en Instagram y Facebook para conocer novedades y eventos.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.