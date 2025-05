Gateway Hispanic inicia colaboración con el Miami Strategic Intelligence Institute

La alianza entre MSI² y Gateway Hispanic fortalecerá el análisis político y estratégico desde una perspectiva latina y bilingüe

El objetivo es aportar una visión profunda, objetiva y estratégica sobre los asuntos que definen el presente y el futuro de nuestras comunidades, tanto en Estados Unidos como en América Latina” — Dr. Rafael Marrero

MIAMI, FL, UNITED STATES, May 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Gateway Hispanic , el medio bilingüe de política y actualidad dedicado a profundizar en los temas que impactan a la comunidad hispana en Estados Unidos y América Latina, anuncia con entusiasmo su nueva colaboración con el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), think tank conservador y no partidista fundado por el Dr. Rafael Marrero.A través de esta alianza, MSI² brindará contenido especializado sobre política exterior, seguridad nacional, relaciones hemisféricas y el impacto estratégico de potencias como China y Rusia en la región. Los análisis y aportes del instituto serán difundidos a través del sitio web de Gateway Hispanic y en el Gateway Hispanic Podcast, conducido por la reconocida analista y abogada María Herrera Mellado.“El objetivo es aportar una visión profunda, objetiva y estratégica sobre los asuntos que definen el presente y el futuro de nuestras comunidades, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Al colaborar con Gateway Hispanic queremos contribuir al debate informado, desde una mirada bilingüe, sobre el papel que jugamos en un escenario internacional cada vez más complejo”, afirmó el Dr. Marrero.Gateway Hispanic es una plataforma clave para comprender cómo las decisiones políticas en Washington repercuten en el día a día de millones de latinos, así como en los vínculos entre Estados Unidos y América Latina. Con una propuesta editorial rigurosa, plural y enfocada en la actualidad, la plataforma promueve entrevistas con expertos, líderes de opinión y figuras públicas del más alto nivel.MSI², por su parte, cuenta con un equipo de expertos en inteligencia estratégica, defensa y políticas públicas, con décadas de experiencia en los sectores gubernamental y privado. Su objetivo es promover la estabilidad, la democracia y la prosperidad en Estados Unidos y en la región, brindando herramientas analíticas de alto nivel tanto a tomadores de decisiones como a medios de comunicación comprometidos con la verdad.Esta colaboración entre MSI² y Gateway Hispanic se alinea con la misión de ambas instituciones con la difusión de información estratégica, seria y accesible, que contribuya a fortalecer el diálogo político, la democracia y la conciencia cívica dentro de la comunidad hispana.Para más información, visite gatewayhispanic.com y miastrategicintel.com

