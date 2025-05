Miami Strategic Intelligence Institute establece colaboración con el medio FinGurú

FinGurú y MSI² buscan potenciar información estratégica, innovación y análisis de expertos

MIAMI, FL, UNITED STATES, May 2, 2025 / EINPresswire.com / -- El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), think tank conservador y no partidista fundado por el Dr. Rafael Marrero, se ha aliado con FinGurú , un medio digital que apuesta por el talento, la educación y la transformación cultural a través de contenidos confiables y disruptivos.Dentro de esta colaboración, MSI² contribuye con artículos y análisis estratégicos en materia de economía, geopolítica, defensa y políticas públicas, enfocados especialmente en América Latina y el papel de China en el nuevo orden internacional. El objetivo es acercar esta información a audiencias jóvenes, promoviendo la comprensión de los desafíos globales desde una perspectiva crítica, formativa.“Esta alianza con FinGurú representa una gran oportunidad para tender puentes entre el pensamiento estratégico y una nueva generación de creadores y consumidores de información”, afirmó el Dr. Rafael Marrero. “El conocimiento es clave para construir sociedades prósperas y resistentes frente a las amenazas externas”, agregó.Desde FinGurú celebraron el acuerdo como una forma de fortalecer su misión de democratizar el acceso al conocimiento y consolidarse como plataforma educativa, informativa y social.Con más de 350 artículos publicados y una comunidad creciente, FinGurú se ha posicionado como una fuente confiable de información y una plataforma dinámica que impulsa el emprendimiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Su presencia en redes sociales y su enfoque en la experiencia del usuario la convierten en una aliada para llevar el conocimiento estratégico a nuevas audiencias.MSI², por su parte, se ha afianzado como una fuente de asesoría estratégica para gobiernos, empresas e instituciones, gracias a su equipo de expertos con amplia trayectoria en los sectores público y privado. Su enfoque práctico, orientado a resultados, lo convierte en un socio valioso para enfrentar los complejos desafíos del entorno global actual.Esta colaboración reafirma el compromiso de ambas instituciones para impulsar el pensamiento crítico, fomentar la educación y empoderar a los ciudadanos —especialmente a los jóvenes— con información útil y transformadora.Para más información, visite finguru.news y miastrategicintel.com

