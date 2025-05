Mohawk Industries publie ses résultats financiers pour le premier trimestre

/EIN News/ -- CALHOUN, Géorgie, 03 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) annonce ce jour un bénéfice net de 73 millions de dollars et un bénéfice par action (« BPA ») de 1,15 dollar pour le premier trimestre 2025. Le bénéfice net ajusté s’établit quant à lui à 96 millions de dollars et le BPA ajusté à 1,52 dollar. Le chiffre d’affaires net du premier trimestre 2025 s’élève à 2,5 milliards de dollars, soit une baisse de 5,7 % telle que rapportée et une baisse de 0,7 % après ajustement pour tenir compte des jours constants et des taux de change par rapport à l’année précédente. Au cours du premier trimestre 2024, la Société a déclaré un chiffre d’affaires net de 2,7 milliards de dollars, un bénéfice net de 105 millions de dollars et un BPA de 1,64 dollar ; le bénéfice net ajusté s’élevait pour sa part à 119 millions de dollars et le BPA ajusté à 1,86 dollar.

En commentant les résultats du premier trimestre de la Société, Jeff Lorberbaum, président-directeur général, a déclaré : « Au premier trimestre, nos ventes sont restées relativement stables sur une base constante, absorbant deux jours d’expédition en moins et des effets de change défavorables par rapport à l’année précédente. L’impact des ventes manquées et des coûts exceptionnels liés au nouveau système de commande Flooring North America s’est situé dans la fourchette prévue, et le service est revenu à ses niveaux historiques. Nos résultats ont principalement bénéficié de gains de productivité, de mesures de restructuration et d’un taux d’imposition plus faible, qui ont partiellement compensé la pression sur les prix et la hausse des coûts des intrants. Au cours du trimestre, nous avons acheté 225 000 actions pour environ 26 millions de dollars.

Sur l’ensemble de nos marchés, les conditions se sont progressivement détériorées au cours du premier trimestre, le secteur de la rénovation résidentielle restant le plus touché. La confiance des consommateurs s’est effritée, les particuliers étant de plus en plus inquiets quant à leurs perspectives d’avenir. Le mois dernier, l’instauration de droits de douane à l’échelle mondiale a accru l’incertitude des entreprises et des consommateurs. En réponse à ces mesures de rétorsion, les États-Unis ont également imposé des droits de douane de 145 % sur les importations chinoises, qui représentent une part importante des ventes de LVT aux États-Unis. Mohawk compte d’importantes activités nationales dans la production de carreaux de céramique, de moquette, de stratifiés, de feuilles de vinyle, de LVT et de plans de travail en quartz, ce qui est plus avantageux à mesure que les droits de douane augmentent. Afin d’offrir à nos clients un choix plus varié, nous complétons notre gamme de carreaux de céramique et de LVT fabriqués aux États-Unis avec des produits importés. La plupart des carreaux de céramique et une partie des LVT que nous importons sont fabriqués dans nos propres installations au Mexique et ne sont pas soumis à des droits de douane en vertu de l’accord USMCA. Nous avons augmenté nos niveaux de stocks en prévision de l’entrée en vigueur des droits de douane. Aux taux actuels de 10 %, nous estimons que Mohawk devra supporter un coût annualisé d’environ 50 millions de dollars, que nous prévoyons de compenser par des augmentations de prix et des ajustements de la chaîne d’approvisionnement, si nécessaire. Outre l’impact direct du revirement de politique commerciale mondiale, les droits de douane sont susceptibles d’influencer les dépenses des consommateurs, les nouvelles constructions et les dépenses des entreprises aux États-Unis et à l’étranger, même si l’ampleur de cet impact est imprévisible à l’heure actuelle.

Le chiffre d’affaires net réalisé sur le segment « Céramique mondiale » a diminué de 4,9 % tel que rapporté, ou augmenté de 1,2 % après ajustement pour tenir compte des jours et des taux de change constants par rapport à l’année précédente. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 4,2 % telle que rapportée, ou à 4,8 % sur une base ajustée en raison de la hausse des coûts des intrants et de la baisse du volume des ventes, partiellement compensées par des gains de productivité.

Le chiffre d’affaires net réalisé sur le segment « Revêtements de sol, reste du monde » (FROW) a diminué de 8,8 % tel que rapporté, ou de 2,9 % après ajustement pour tenir compte des jours constants et des taux de change par rapport à l’année précédente. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 8,8 % telle que rapportée, ou à 9,1 % sur une base ajustée en raison de la concurrence sur les prix dans le secteur et de la baisse des volumes.

Le chiffre d’affaires net réalisé sur le segment « Revêtements de sol, Amérique du Nord » (FNA) a diminué de 4,2 % par rapport à l’année précédente, tel que rapporté, ou de 1,1 % après ajustement pour tenir compte des jours constants. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 1,1 % telle que rapportée, ou à 3,0 % sur une base ajustée en raison de l’impact de la conversion du système de commande et de la hausse des coûts des intrants, partiellement compensés par une productivité accrue et des mesures de réduction des coûts.

Avec la mise en place des droits de douane le mois dernier, l’incertitude plane sur les perspectives économiques mondiales, et on s’attend à un ralentissement de l’activité en raison de la hausse de l’inflation, de la baisse de la confiance des consommateurs et de la réduction des investissements des entreprises. À ce stade, le niveau des droits de douane et leur incidence sur les dépenses de consommation et le marché immobilier sont encore incertains. Nous prendrons les mesures appropriées pour gérer l’impact des droits de douane si nécessaire. Nous nous concentrons sur l’optimisation de nos ventes et la réduction de nos coûts d’exploitation grâce à nos initiatives de restructuration, qui devraient se traduire par un bénéfice d’environ 100 millions de dollars cette année. Le service FNA est revenu à ses niveaux historiques, tandis que nous poursuivons l’amélioration de la fonctionnalité et de l’efficacité du nouveau système de commande du segment. Nous tablons sur un maintien de la pression sur les prix toutes régions confondues en raison de la faible demande et de la concurrence sur les marchés. Les segments « Céramique mondiale » et FNA améliorent leur gamme grâce à une participation accrue dans la filière commerciale, aux ventes de collections haut de gamme et aux performances des produits récemment lancés. Dans le segment FROW, la demande des consommateurs européens pour les achats discrétionnaires importants, tels que les revêtements de sol, est faible et les gammes de produits se diversifient, même si la baisse des taux d’intérêt pourrait stimuler la demande. Compte tenu de ces facteurs, notre BPA ajusté du deuxième trimestre devrait se situer entre 2,52 dollars et 2,62 dollars, hors frais de restructuration ou charges ponctuelles d’autre nature.

Au regard de la phase actuelle du cycle immobilier, nous restons optimistes quant aux perspectives à long terme du secteur des revêtements de sol. Afin d’améliorer nos résultats, nous continuons à réduire nos structures de coûts, à simplifier nos opérations et la complexité de nos produits, et à investir dans de nouvelles fonctionnalités. Lorsque la Grande Récession a atteint son point le plus bas, notre secteur a connu une reprise spectaculaire, avec une croissance supérieure à 10 % au cours des années suivantes. Bien que nous ne puissions pas prédire le moment où le revirement se produira, nous prévoyons une amélioration significative de nos résultats lorsque les volumes du secteur reviendront à leurs niveaux historiques. Comme lors des cycles économiques précédents, nous sortirons de cette période plus forts sur le plan opérationnel et prêts à fournir à nos clients des produits et services de qualité supérieure. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux de céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous apportons à notre secteur nous conduit à la réalisation de produits et au développement de technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk a fait l’objet d’une véritable transformation, passant de producteur de tapis américain à principale entreprise de revêtements de sol au monde, et exerce aujourd’hui ses activités en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud en Océanie et en Asie.

Certaines des déclarations figurant dans les paragraphes qui précèdent, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres questions similaires, ainsi que celles qui contiennent les mots « pourrait », « devrait », « croit », « prévoit », « s’attend à » et « estime » ou toute expression de même sens constituent des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la sphère de sécurité pour les déclarations prospectives figurant dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées). La direction de la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à leur date de formulation ; cependant, il convient de ne pas s’y fier indûment, car elles ne valent qu’à la date à laquelle elles sont exprimées. La Société décline toute obligation de les actualiser ou les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige. Rien ne garantit que les déclarations prospectives seront exactes, car elles reposent sur de nombreuses hypothèses, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les facteurs importants visés ci-après pourraient entraîner des résultats futurs différents de nos résultats historiques et de nos attentes ou projections actuelles : changements dans les conditions économiques ou sectorielles ; concurrence ; inflation et déflation des prix du fret, des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; inflation et déflation sur les marchés de consommation ; fluctuations monétaires ; coûts et approvisionnement en énergie ; calendrier et niveau des dépenses d’investissement ; calendrier et mise en œuvre des augmentations de prix des produits de la Société ; charges de dépréciation ; identification et réalisation d’acquisitions à des conditions favorables, le cas échéant ; intégration des acquisitions ; opérations internationales ; introduction de nouveaux produits ; rationalisation des opérations ; impôts et réformes fiscales ; réclamations relatives aux produits et autres ; litiges ; conflits géopolitiques ; évolutions réglementaires et politiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; et autres risques identifiés dans les annonces publiques et dans les rapports de Mohawk déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis.

Conférence téléphonique du vendredi 2 mai 2025, à 11 h (heure de l’Est)

Pour participer à la conférence téléphonique par Internet, veuillez consulter https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2025-earnings-call. Pour participer à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez vous inscrire à l’avance sur https://dpregister.com/sreg/10198186/feca56553a pour recevoir votre numéro d’identification personnel unique. Vous pouvez également composer le 1-833-630-1962 pour les États-Unis et/ou le Canada et le 1-412-317-1843 pour l’international le jour de la conférence pour obtenir l’assistance d’un opérateur. Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes à l’heure indiquée, la conférence téléphonique restera disponible en rediffusion jusqu’au 2 juin 2025, en composant le 1-877-344-7529 depuis les États-Unis et/ou le Canada ou le 1-412-317-0088 pour les appels internationaux et en saisissant le code d’accès n° 3217810. La conférence sera archivée et disponible pendant un an en rediffusion sous l’onglet « Investisseurs » du site mohawkind.com.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (In millions, except per share data) March 29, 2025 March 30, 2024 Net sales $ 2,525.8 2,679.4 Cost of sales 1,942.5 2,029.9 Gross profit 583.3 649.5 Selling, general and administrative expenses 487.3 502.9 Operating income 96.0 146.6 Interest expense 6.4 14.9 Other (income) and expense, net (0.5 ) (1.1 ) Earnings before income taxes 90.1 132.8 Income tax expense 17.5 27.8 Net earnings including noncontrolling interests 72.6 105.0 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 72.6 105.0 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.16 1.65 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.6 63.7 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.15 1.64 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.9 64.0





Other Financial Information Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Net cash provided by operating activities $ 3.7 183.7 Less: Capital expenditures 89.1 86.8 Free cash flow $ (85.4 ) 96.9 Depreciation and amortization $ 150.4 154.2





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 702.5 658.5 Receivables, net 2,129.7 2,007.2 Inventories 2,610.4 2,527.7 Prepaid expenses and other current assets 535.3 528.3 Total current assets 5,977.9 5,721.7 Property, plant and equipment, net 4,647.2 4,885.1 Right of use operating lease assets 384.9 413.6 Goodwill 1,140.4 1,140.2 Intangible assets, net 809.6 853.8 Deferred income taxes and other non-current assets 448.5 517.1 Total assets $ 13,408.5 13,531.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 688.0 931.5 Accounts payable and accrued expenses 2,174.5 2,079.3 Current operating lease liabilities 109.9 109.3 Total current liabilities 2,972.4 3,120.1 Long-term debt, less current portion 1,698.1 1,694.5 Non-current operating lease liabilities 292.2 321.8 Deferred income taxes and other long-term liabilities 583.9 747.3 Total liabilities 5,546.6 5,883.7 Total stockholders' equity 7,861.9 7,647.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,408.5 13,531.5





Segment Information As of or for the Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 993.8 1,044.8 Flooring NA 862.4 900.2 Flooring ROW 669.6 734.4 Consolidated net sales $ 2,525.8 2,679.4 Operating income (loss): Global Ceramic $ 41.8 48.8 Flooring NA 9.3 45.0 Flooring ROW 58.7 70.9 Corporate and intersegment eliminations (13.8 ) (18.1 ) Consolidated operating income $ 96.0 146.6 Assets: Global Ceramic $ 4,890.7 4,978.1 Flooring NA 4,053.0 3,939.9 Flooring ROW 3,783.5 3,894.6 Corporate and intersegment eliminations 681.3 718.9 Consolidated assets $ 13,408.5 13,531.5





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended (In millions, except per share data) March 29, 2025 March 30, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 72.6 105.0 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjustments of indemnification asset — 2.4 Income taxes - adjustments of uncertain tax position — (2.4 ) Income tax effect of adjusting items (3.4 ) (2.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 95.6 118.8 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.52 1.86 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.9 64.0





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) March 29, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 688.0 Long-term debt, less current portion 1,698.1 Total debt 2,386.1 Less: Cash and cash equivalents 702.5 Net debt $ 1,683.6





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) June 29,

2024 September 28,

2024 December 31,

2024 March 29,

2025 March 29,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 157.5 162.0 93.2 72.6 485.3 Interest expense 12.6 11.2 9.8 6.4 40.0 Income tax expense 42.3 39.8 18.3 17.5 117.9 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (0.1 ) — — — (0.1 ) Depreciation and amortization(1) 171.5 156.2 156.4 150.4 634.5 EBITDA 383.8 369.2 277.7 246.9 1,277.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.9 15.1 20.3 20.8 77.1 Software implementation cost write-off — 7.8 5.1 (0.4 ) 12.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 8.2 — 8.2 Legal settlements, reserves and fees 1.3 0.7 (0.9 ) 0.6 1.7 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.4 ) — — (0.6 ) Adjusted EBITDA $ 405.8 392.4 310.4 267.9 1,376.5 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)Includes accelerated depreciation of $20.5 for Q2 2024, $4.4 for Q3 2024, $5.3 for Q4 2024 and $5.4 for Q1 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,525.8 Adjustment for constant shipping days 77.9 Adjustment for constant exchange rates 56.9 Adjusted net sales $ 2,660.6





Three Months Ended March 29, 2025 Global Ceramic Net sales $ 993.8 Adjustment for constant shipping days 27.7 Adjustment for constant exchange rates 35.5 Adjusted net sales $ 1,057.0 Flooring NA Net sales $ 862.4 Adjustment for constant shipping days 27.8 Adjusted net sales $ 890.2 Flooring ROW Net sales $ 669.6 Adjustment for constant shipping days 22.3 Adjustment for constant exchange rates 21.4 Adjusted net sales $ 713.3





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Gross Profit $ 583.3 649.5 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.2 5.5 Adjusted gross profit $ 608.5 655.0 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.1 % 24.4 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 487.3 502.9 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1.0 ) (2.4 ) Software implementation cost write-off 0.4 — Legal settlements, reserves and fees (0.6 ) (8.8 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 486.1 491.7 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 19.2 % 18.4 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 96.0 146.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjusted operating income $ 122.4 163.3 Adjusted operating income as a percent of net sales 4.8 % 6.1 % Global Ceramic Operating income $ 41.8 48.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.8 3.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Adjusted segment operating income $ 48.2 52.7 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.8 % 5.0 % Flooring NA Operating income $ 9.3 45.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.2 0.9 Legal settlements, reserves and fees — 1.9 Adjusted segment operating income $ 25.5 47.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 3.0 % 5.3 % Flooring ROW Operating income $ 58.7 70.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2.3 3.1 Adjusted segment operating income $ 61.0 74.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.1 % 10.1 % Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.8 ) (18.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.9 — Legal settlements, reserves and fees 0.6 6.9 Adjusted segment operating (loss) $ (12.3 ) (11.2 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Earnings before income taxes $ 90.1 132.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjustments of indemnification asset — 2.4 Adjusted earnings before income taxes $ 116.5 151.9





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Income tax expense $ 17.5 27.8 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position — 2.4 Income tax effect of adjusting items 3.4 2.9 Adjusted income tax expense $ 20.9 33.1 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.9 % 21.8 %



La Société complète ses états financiers consolidés condensés, préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (ou « PCGR ») en vigueur aux États-Unis, de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR de la Société avec les mesures conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis les plus directement comparables. Chacune des mesures non conformes aux PCGR présentées ci-dessus doit être considérée en complément de la mesure conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis comparable, et ne saurait être comparée à des mesures revêtant un titre similaire employées par d’autres sociétés. La Société estime que ces mesures non conformes aux PCGR, lorsqu’elles sont rapprochées avec la mesure conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis correspondante, aident ses investisseurs comme suit : les mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d‘affaires contribuent à l’identification des tendances en matière de croissance et à la réalisation de comparaisons avec le chiffre d‘affaires des périodes précédentes et futures ; tandis que les mesures non conformes aux PCGR visant la rentabilité permettent d’assimiler les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la Société et d’effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d’affaires dans la mesure où ces éléments peuvent varier considérablement d’une période à une autre, et masquer des tendances commerciales sous-jacentes. Parmi les éléments d’exclusion des mesures non conformes aux PCGR au chiffre d’affaires de la Société figurent : les transactions et l’écart de change, les variations relatives aux délais d’expédition au cours d’une période donnée et les conséquences des acquisitions.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité dans la mesure où ces éléments peuvent ne pas être révélateurs des performances opérationnelles principales de la Société, ou ne pas y être liés. Parmi les éléments d’exclusion des mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité de la Société figurent : les charges de restructuration, d’acquisition et d’intégration et autres frais, les règlements juridiques, les réserves et frais, la dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l’achat, la libération de l’actif compensatoire, la contre-passation de positions fiscales incertaines et la réforme fiscale en vigueur en Europe.

Contact : James Brunk, directeur financier — (706) 624-2239

