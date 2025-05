Mohawk Industries presenta los resultados del primer trimestre

/EIN News/ -- CALHOUN, Georgia, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy los resultados del primer trimestre de 2025, un beneficio neto de 73 millones de dólares estadounidenses y un beneficio por acción («BPA») de 1,15 dólares. El beneficio neto ajustado fue de 96 millones de dólares y el BPA ajustado de 1,52 dólares. Las ventas netas del primer trimestre de 2025 se situaron en 2500 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 5,7 % según los datos comunicados y del 0,7 % en términos constantes en comparación con el año anterior. Durante el primer trimestre de 2024, la empresa registró unas ventas netas de 2700 millones de dólares, un beneficio neto de 105 millones de dólares y un BPA de 1,64 dólares estadounidenses. El beneficio neto ajustado fue de 119 millones de dólares y el BPA ajustado de 1,86 dólares.

Al comentar el primer trimestre de la empresa, Jeff Lorberbaum, presidente y consejero delegado declaró: «En el primer trimestre, nuestras ventas se mantuvieron relativamente estables en términos constantes, asumiendo dos días de envío menos y los obstáculos del cambio de divisas con respecto al año anterior. El impacto de las ventas perdidas y de los costes extraordinarios del nuevo sistema de pedidos del segmento de suelos de Norteamérica se situó dentro de lo esperado, y el servicio ha vuelto a sus niveles históricos. Nuestros resultados se beneficiaron principalmente de la mejora de la productividad, las medidas de reestructuración y un tipo impositivo más bajo, que compensaron en parte la presión sobre los precios y el aumento de los costes de producción. En el trimestre, compramos 225 000 acciones por un coste de aproximadamente 26 millones de dólares.

En el primer trimestre, las condiciones se deterioraron gradualmente en todos nuestros mercados, y la remodelación residencial sigue continúa siendo el sector más lento. La confianza de los consumidores ha disminuido debido a la creciente inquietud de los ciudadanos acerca de sus perspectivas de futuro. El mes pasado se anunciaron aranceles a escala mundial, lo que elevó la incertidumbre de empresas y consumidores. En respuesta a los aranceles de represalia, EE. UU. también aplicó aranceles del 145 % a China, que suministra una parte significativa de LVT vendido en EE. UU. Mohawk cuenta con importantes operaciones nacionales para producir baldosas de cerámica, moqueta, laminado, láminas de vinilo, LVT y encimeras de cuarzo, lo que supone una mayor ventaja conforme aumentan los aranceles. Para ofrecer a nuestros clientes una mayor variedad de opciones, complementamos nuestras baldosas cerámicas y LVT fabricados en EE. UU. con productos importados. La mayor parte de las baldosas cerámicas y parte de los LVT que importamos se produce en nuestras propias plantan en México y no está sujeta a aranceles en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). Hemos aumentado nuestros niveles de inventario en previsión de la aplicación de los aranceles. Con los aranceles actuales del 10 %, estimamos que Mohawk incurrirá en un coste anualizado aproximado de 50 millones de dólares, que esperamos solventar mediante aumentos de precios y ajustes en la cadena de suministro según sea necesario. Además del impacto directo del cambio en las políticas comerciales mundiales, es probable que los aranceles influyan en el gasto de los consumidores, las nuevas construcciones y las empresas, tanto en EE. UU. como en el extranjero, aunque de momento el alcance resulta impredecible.

Las ventas netas de nuestro segmento cerámico global disminuyeron un 4,9 % según los datos comunicados, o aumentaron un 1,2 % en términos ajustados en días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. El margen operativo del segmento fue del 4,2 % según los datos comunicados, o del 4,8 % en términos ajustados, debido a los mayores costes de producción y al menor volumen de ventas, compensados en parte por el aumento de la productividad.

Las ventas netas de nuestro segmento de revestimiento de suelos del resto del mundo disminuyeron un 8,8 % según los datos comunicados, o un 2,9 % en términos ajustados en días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. El margen operativo del segmento se situó en el 8,8 % según los datos comunicados, o el 9,1% en términos ajustados, debido a los precios competitivos del sector y a la disminución de los volúmenes.

Las ventas netas del segmento de suelos de Norteamérica descendieron un 4,2 % con respecto al año anterior según los datos comunicados, o un 1,1 % en términos ajustados en días constantes. El margen operativo del segmento fue del 1,1 % según los datos comunicados, o del 3,0 % en términos ajustados, debido al impacto de la conversión del sistema de pedidos y al aumento de los costes de producción, compensados en parte por el aumento la productividad y las medidas de reducción de costes.

Con la aplicación de los aranceles el mes pasado, la incertidumbre acerca de las perspectivas económicas globales es mayor, y se prevén condiciones más débiles dada la mayor inflación, la menor confianza de los consumidores y la reducción de las inversiones empresariales. Actualmente, los importes de los aranceles y el efecto sobre el gasto de los consumidores y la vivienda están evolucionando. Tomaremos las medidas adecuadas para gestionar el impacto de los aranceles según sea necesario. Nos estamos centrando en optimizar nuestras ventas y seguir reduciendo nuestros costes operativos con nuestras iniciativas de reestructuración, que deberían suponer un beneficio de cerca de 100 millones de dólares este año. El servicio del segmento de suelos de Norteamérica ha vuelto a sus niveles históricos, mientras seguimos mejorando la funcionalidad y eficacia del nuevo sistema de pedidos del segmento. Prevemos que la presión sobre los precios continuará en todas las regiones, debido a la baja demanda y la competitividad de los mercados. Los segmentos cerámico global y suelos de Norteamérica están mejorando su mix, con una mayor participación en el canal comercial, las ventas de colecciones prémium y los resultados de los recientes lanzamientos de productos. En el segmento de suelos del resto del mundo, la demanda de los consumidores europeos de grandes compras discrecionales, como los suelos, se encuentra en un nivel bajo con una segregación de productos, aunque la bajada de los tipos de interés podría estimular la demanda. Teniendo en cuenta estos factores, se prevé que el BPA ajustado del segundo trimestre se sitúe entre 2,52 y 2,62 dólares, excluidos los gastos de reestructuración u otros gastos extraordinarios.

Seguimos siendo optimistas acerca de las perspectivas a largo plazo de la categoría de suelos, dado el punto en el que nos encontramos en el ciclo de la vivienda. Para mejorar nuestros resultados, seguimos reduciendo nuestras estructuras de costes, simplificando nuestras operaciones y la complejidad de nuestros productos e invirtiendo en nuevas características de productos. En el peor momento de la Gran Recesión, nuestro sector se recuperó de forma espectacular, creciendo más de un 10 % en los años siguientes. Aunque no podemos predecir cuál será el punto de inflexión, esperamos que nuestros resultados mejoren sustancialmente cuando los volúmenes del sector vuelvan a sus niveles históricos. Al igual que en ciclos económicos anteriores, saldremos de este período más fuertes desde el punto de vista operativo y preparados para ofrecer a nuestros clientes productos y servicios superiores».

ACERCA DE MOHAWK INUDUSTRIES

Mohawk Industries es la empresa líder a nivel mundial en la fabricación de suelos y desarrolla productos para mejorar los espacios tanto de uso doméstico como comercial en todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados de forma vertical de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la fabricación de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados, de madera, de piedra y de vinilo. Nuestro liderazgo en innovación en el sector ha dado lugar a productos y tecnologías que posicionan a nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado y satisfacen todos los requisitos, tanto de reformas como de nueva construcción. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. En las dos últimas décadas, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de moquetas de EE. UU. a convertirse en la mayor empresa de fabricante de suelos del mundo, con presencia en Norteamérica, Europa, Sudamérica, Oceanía y Asia.

Algunas de las afirmaciones recogidas en los párrafos anteriores, en particular las que prevén resultados a futuro, perspectivas de negocio, estrategias de crecimiento y funcionamiento, y otros aspectos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «prevé», «espera» y “estima”, o expresiones similares, constituyen «declaraciones de proyecciones futuras» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de mercado de valores de 1934, en su versión modificada. Para dichas afirmaciones, Mohawk se acoge a la protección de la cláusula de salvaguarda de las previsiones a futuro recogida en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. La dirección de la empresa considera que estas proyecciones a futuro son razonables en el momento en que se realizan. Sin embargo, se deberá proceder con cautela para no depositar una confianza indebida en ninguna de estas proyecciones a futuro, ya que estas solo son válidas en la fecha en que se realizaron. La empresa no se compromete a actualizar o revisar públicamente ninguna de las proyecciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la ley. No se garantiza la exactitud de las proyecciones a futuro porque se basan en numerosas suposiciones que entrañan riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores relevantes, entre otros, podrían provocar que los resultados futuros difirieran de la evolución histórica y de nuestras expectativas o previsiones actuales: cambios en las condiciones económicas o del sector; impacto de los aranceles; competencia; inflación y deflación en los precios del transporte, las materias primas y otros costes de producción; inflación y deflación en los mercados de bienes de consumo; fluctuaciones monetarias; costes y suministro de energía; el momento y el nivel de las inversiones en activo fijo; el momento de la aplicación del aumento de precios para los productos de la empresa; cargos por deterioro; identificación y realización de adquisiciones en condiciones favorables (si las hubiera); integración de adquisiciones; operaciones internacionales; lanzamiento de nuevos productos; optimización de operaciones; impuestos y reformas fiscales; reclamaciones sobre productos o de otro tipo; litigios; conflictos geopolíticos; cambios normativos y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa desarrolla su actividad; y otros riesgos identificados en los informes que Mohawk envía a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), así como en sus informes y comunicados de prensa.

Teleconferencia: viernes, 2 de mayo de 2025, a las 11:00 horas ET

Para participar en la conferencia telefónica a través de Internet, consulte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2025-earnings-call. Para participar en la conferencia telefónica por teléfono, regístrese previamente en https://dpregister.com/sreg/10198186/feca56553a para recibir un número de identificación personal único, o marque el 1-833-630-1962 (EE. UU./Canadá) o el 1-412-317-1843 (llamadas internacionales) el día de la conferencia para recibir la ayuda de un operador. Para aquellas personas que no puedan asistir a la hora designada, la teleconferencia permanecerá disponible para su reproducción hasta el 2 de junio de 2025, marcando 1-877-344-7529 (EE. UU./Canadá) o el 1-412-317-0088 (internacional) e introducir el identificador de conferencia n.º 3217810. La llamada se archivará y estará disponible para su reproducción en la pestaña «Inversores» de mohawkind.com durante un año.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (In millions, except per share data) March 29, 2025 March 30, 2024 Net sales $ 2,525.8 2,679.4 Cost of sales 1,942.5 2,029.9 Gross profit 583.3 649.5 Selling, general and administrative expenses 487.3 502.9 Operating income 96.0 146.6 Interest expense 6.4 14.9 Other (income) and expense, net (0.5 ) (1.1 ) Earnings before income taxes 90.1 132.8 Income tax expense 17.5 27.8 Net earnings including noncontrolling interests 72.6 105.0 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 72.6 105.0 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.16 1.65 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.6 63.7 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.15 1.64 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.9 64.0

Other Financial Information Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Net cash provided by operating activities $ 3.7 183.7 Less: Capital expenditures 89.1 86.8 Free cash flow $ (85.4 ) 96.9 Depreciation and amortization $ 150.4 154.2

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 702.5 658.5 Receivables, net 2,129.7 2,007.2 Inventories 2,610.4 2,527.7 Prepaid expenses and other current assets 535.3 528.3 Total current assets 5,977.9 5,721.7 Property, plant and equipment, net 4,647.2 4,885.1 Right of use operating lease assets 384.9 413.6 Goodwill 1,140.4 1,140.2 Intangible assets, net 809.6 853.8 Deferred income taxes and other non-current assets 448.5 517.1 Total assets $ 13,408.5 13,531.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 688.0 931.5 Accounts payable and accrued expenses 2,174.5 2,079.3 Current operating lease liabilities 109.9 109.3 Total current liabilities 2,972.4 3,120.1 Long-term debt, less current portion 1,698.1 1,694.5 Non-current operating lease liabilities 292.2 321.8 Deferred income taxes and other long-term liabilities 583.9 747.3 Total liabilities 5,546.6 5,883.7 Total stockholders' equity 7,861.9 7,647.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,408.5 13,531.5

Segment Information As of or for the Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 993.8 1,044.8 Flooring NA 862.4 900.2 Flooring ROW 669.6 734.4 Consolidated net sales $ 2,525.8 2,679.4 Operating income (loss): Global Ceramic $ 41.8 48.8 Flooring NA 9.3 45.0 Flooring ROW 58.7 70.9 Corporate and intersegment eliminations (13.8 ) (18.1 ) Consolidated operating income $ 96.0 146.6 Assets: Global Ceramic $ 4,890.7 4,978.1 Flooring NA 4,053.0 3,939.9 Flooring ROW 3,783.5 3,894.6 Corporate and intersegment eliminations 681.3 718.9 Consolidated assets $ 13,408.5 13,531.5

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended (In millions, except per share data) March 29, 2025 March 30, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 72.6 105.0 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjustments of indemnification asset — 2.4 Income taxes - adjustments of uncertain tax position — (2.4 ) Income tax effect of adjusting items (3.4 ) (2.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 95.6 118.8 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.52 1.86 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.9 64.0

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) March 29, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 688.0 Long-term debt, less current portion 1,698.1 Total debt 2,386.1 Less: Cash and cash equivalents 702.5 Net debt $ 1,683.6

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) June 29,

2024 September 28,

2024 December 31,

2024 March 29,

2025 March 29,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 157.5 162.0 93.2 72.6 485.3 Interest expense 12.6 11.2 9.8 6.4 40.0 Income tax expense 42.3 39.8 18.3 17.5 117.9 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (0.1 ) — — — (0.1 ) Depreciation and amortization(1) 171.5 156.2 156.4 150.4 634.5 EBITDA 383.8 369.2 277.7 246.9 1,277.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.9 15.1 20.3 20.8 77.1 Software implementation cost write-off — 7.8 5.1 (0.4 ) 12.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 8.2 — 8.2 Legal settlements, reserves and fees 1.3 0.7 (0.9 ) 0.6 1.7 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.4 ) — — (0.6 ) Adjusted EBITDA $ 405.8 392.4 310.4 267.9 1,376.5 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)Includes accelerated depreciation of $20.5 for Q2 2024, $4.4 for Q3 2024, $5.3 for Q4 2024 and $5.4 for Q1 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,525.8 Adjustment for constant shipping days 77.9 Adjustment for constant exchange rates 56.9 Adjusted net sales $ 2,660.6

Three Months Ended March 29, 2025 Global Ceramic Net sales $ 993.8 Adjustment for constant shipping days 27.7 Adjustment for constant exchange rates 35.5 Adjusted net sales $ 1,057.0 Flooring NA Net sales $ 862.4 Adjustment for constant shipping days 27.8 Adjusted net sales $ 890.2 Flooring ROW Net sales $ 669.6 Adjustment for constant shipping days 22.3 Adjustment for constant exchange rates 21.4 Adjusted net sales $ 713.3

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Gross Profit $ 583.3 649.5 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.2 5.5 Adjusted gross profit $ 608.5 655.0 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.1 % 24.4 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 487.3 502.9 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1.0 ) (2.4 ) Software implementation cost write-off 0.4 — Legal settlements, reserves and fees (0.6 ) (8.8 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 486.1 491.7 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 19.2 % 18.4 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 96.0 146.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjusted operating income $ 122.4 163.3 Adjusted operating income as a percent of net sales 4.8 % 6.1 % Global Ceramic Operating income $ 41.8 48.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.8 3.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Adjusted segment operating income $ 48.2 52.7 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.8 % 5.0 % Flooring NA Operating income $ 9.3 45.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.2 0.9 Legal settlements, reserves and fees — 1.9 Adjusted segment operating income $ 25.5 47.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 3.0 % 5.3 % Flooring ROW Operating income $ 58.7 70.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2.3 3.1 Adjusted segment operating income $ 61.0 74.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.1 % 10.1 % Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.8 ) (18.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.9 — Legal settlements, reserves and fees 0.6 6.9 Adjusted segment operating (loss) $ (12.3 ) (11.2 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Earnings before income taxes $ 90.1 132.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjustments of indemnification asset — 2.4 Adjusted earnings before income taxes $ 116.5 151.9

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Income tax expense $ 17.5 27.8 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position — 2.4 Income tax effect of adjusting items 3.4 2.9 Adjusted income tax expense $ 20.9 33.1 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.9 % 21.8 %



La empresa acompaña sus estados financieros resumidos consolidados, que se elaboran y presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en EE. UU. (US GAAP), con determinadas métricas financieras no incluidas en los PCGA. Según las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan una conciliación de las métricas financieras no contables de la empresa con respecto a las métricas PCGA estadounidenses más comparables directamente. Cada una de las métricas no sujetas a los PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto con las métricas comparables de acuerdo a los PCGA de EE. UU., y podrían no ser comparables a las métricas referidas de forma similar por otras empresas. La empresa considera que estas métricas no PCGA, una vez conciliadas con las correspondientes métricas PCGA de EE. UU., facilitan la labor de sus inversores de la siguiente manera: métricas de ingresos no contables que ayudan a identificar tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros, y con indicadores de rentabilidad no contables que sirven para conocer las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La empresa excluye determinados elementos de sus métricas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias del negocio subyacente. Las partidas excluidas de las métricas de ingresos no sujetas a PCGA de la empresa incluyen las transacciones y la conversión de divisas, más o menos días para la entrega en un periodo y el impacto de las adquisiciones.

La empresa excluye ciertos elementos de sus métricas de rentabilidad no contables, ya que estos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el principal resultado operativo de la empresa. Las partidas excluidas de las métricas de rentabilidad sin GAAP de la empresa incluyen: reestructuración, adquisiciones e integraciones relacionadas y otros costes, acuerdos legales, reservas y tasas, deterioro del fondo de comercio e intangibles de vida indefinida, contabilidad de las adquisiciones, incluido el aumento del inventario desde la contabilidad de la compra, ajustes de activos por indemnización, ajustes de partidas fiscales inciertas y reestructuración fiscal europea.

Contacto: James Brunk, director financiero - (706) 624-2239

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.