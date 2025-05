Felix Bravo, 글로벌 부동산 기업인 eXp Realty의 국제 부문 매니징 디렉터로 선임

에이전트 중심의 글로벌 성장의 다음 챕터를 이끌어나가게 돼

/EIN News/ -- BELLINGHAM, Wash., May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최고 수준의 에이전트 중심형 부동산 중개업체이자 eXp World Holdings, Inc. (나스닥: EXPI)의 핵심 자회사인 eXp Realty®가 Felix Bravo를 국제사업부 매니징 디렉터로 승진 발령했다고 오늘 발표했다. 회사는 이번 조치가 세계에서 가장 영향력 있는 글로벌 중개업체 구축을 위한 회사의 미션에 더욱 속도를 내는 행보라고 밝혔다.

Bravo 신임 디렉터는 신뢰할 수 있는 현지 리더십, 강력한 에이전트 활성화, 초기 단계부터 구축된 확장 가능한 시스템을 바탕으로 페루와 터키를 포함해 회사 역사상 가장 성공적인 해외 진출을 이뤄내는데 중요한 역할을 담당했다. 다음 타깃 시장은 이집트이며, 2030년 목표인 전 세계 50개국, 50,000명의 에이전트를 목표로 여러 시장을 개발 중에 있다.

Bravo 신임 디렉터는 이 중요한 역할을 맡아 모든 국가에서 에이전트 중심의 인프라를 구축하고 지역 리더들이 현지차원에서 에이전트의 성공을 개시하고 이를 확장하고 유지할 수 있도록 지원하는 등 국제적인 성장과 서클 기반 혁신을 주도할 것으로 기대된다.

eXp Realty의 설립자이자 eXp World Holdings의 CEO인 Glenn Sanford는 “ Felix는 전 세계 여러 국가로 eXp Realty를 성공적으로 확장하는 데 사용할 수 있는 반복 가능한 전략 또는 프레임워크를 개발하고 있으며 이는 신뢰, 시스템, 에이전트 성공에 뿌리를 두고 있다."고 그 능력을 높이 평가했다. 그는 이어 “Felix는 단순히 국가 출시에 그치는 게 아니라 리더십을 강화하고 에이전트가 어디서든 성공할 수 있는 인프라를 구축하는 데 힘쓰고 있다. 이번 인사 조치를 통해 Felix는 이미 효과가 있는 것을 두 배로 강화할 수 있게 되었다.”며 의미를 부여했다.

Bravo가 맡게 된 임무에는 정밀한 계획을 통해 신규 국가 출범에 나서는 한편 현지 자율성을 통해 기존에 진출한 시장에서의 역량을 강화하며, 에이전트 지원, 기술 인프라 및 AI 기반 운영 전반에 걸쳐 글로벌 조율을 추진하는 것이 포함된다.

Bravo는 “계속 성장을 이어 나가게 되어 기대감이 크다.”고 소감을 밝혔다. 그는 또 “현지에서 주도하고 전 세계적으로 연결될 때 eXp의 모델이 무엇을 할 수 있는지 목격하게 되었다.”고 밝혔다. “이제 다음 챕터는 그 힘을 확장하여 지속되는 시스템, 번창하는 리더, 함께 성장하는 에이전트 커뮤니티를 만드는 것”이라고 의지를 피력했다.

Bravo를 필두로 eXp Realty는 모든 시장에서 에이전트의 성과, 기술 기반의 규모, 지속 가능한 성장에 끊임없이 집중하며 가장 과감한 국제적 확장 단계에 접어들었다는 평가이다.

eXp Realty의 해외 확장에 대한 자세한 내용은 https://exprealty.international참조.

eXp World Holdings, Inc. 소개

eXp World Holdings, Inc. (나스닥: EXPI)(이하 “회사”)는 eXp Realty® 및 SUCCESS® Enterprise의 지주회사이며, 전 세계 25개 지역에 약 83,000명의 에이전트를 보유한 세계 최대 규모의 독립 부동산 중개업체이다. 클라우드 기반의 에이전트 중심 중개업체로 운영되는 eXp Realty는 업계 최고의 수수료 분할, 수익 분배, 지분 소유 기회, 에이전트가 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있도록 지원하는 글로벌 네트워크를 제공하고 있다. 보다 자세한 정보는 다음 웹사이트(expworldholdings.com)에서 확인하세요.

SUCCESS® 매거진의 모기업인 SUCCESS® Enterprise는 1897년부터 개인 및 전문성 개발 분야에서 신뢰받는 기업으로 자리매김해 왔다. eXp 생태계의 일부로서 상담원에게 기술을 향상하고 비즈니스를 성장시키며 장기적인 성공을 달성할 수 있는 귀중한 리소스에 대한 액세스를 제공하고 있다. SUCCESS에 대한 자세한 내용은 success.com에서 확인하세요.

면책조항 및 미래예측진술

이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 미래예측진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 회사와 경영진의 현재 기대치를 반영하지만 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험 및 불확실성을 포함한다. 이러한 진술에는 해외 확장, 개별 에이전트의 성공, 지분 소유 프로그램의 가용성 등에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 실제 결과가 미래예측진술에 표현된 것과 실질적으로 그리고 불리하게 달라질 수 있는 중요한 요인으로는 부동산 시장 변동, 에이전트 유지 또는 채용의 변화, 국제 시장에서 성공적으로 확장할 수 있는 회사의 능력, 경쟁 압력, 규제 변화 및 가장 최근에 제출된 10-Q 양식의 분기 보고서와 10-K 양식의 연례 보고서를 포함하여 회사의 증권거래위원회 제출 서류에 수시로 설명된 기타 위험을 들 수 있지만 이에 한정되지는 않는다. 당사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고 이러한 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

