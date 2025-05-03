Felix Bravo 被任命为 eXp Realty 国际常务董事

以代理人为中心，书写全球发展新篇章

/EIN News/ -- 贝灵汉，华盛顿州, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为 “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™”（全球以代理人为中心的地产经纪典范）和 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附属公司，eXp Realty® 今日宣布提拔 Felix Bravo 为国际常务董事。此项关键任命将进一步加速公司打造全球最具赋能力的房地产经纪平台的使命。

Bravo 曾成功主导了公司历史上最为卓越的几项国际业务拓展，包括在秘鲁和土耳其的落地运营，这些成果以值得信赖的本地领导团队、强有力的代理人激活能力，以及从零搭建、具备高度可拓展性的系统为核心亮点。 公司的下一个重点市场是埃及，多个市场已在积极布局中，助力 eXp 加速迈向其 2030 年的发展目标——覆盖全球 50 个国家，汇聚 50,000 名代理人。

晋升后，Bravo 将全面负责国际拓展与圈层式创新，致力于在各个国家/地区打造以代理人为核心的基础设施，赋能区域领导者在本土市场顺利启动、拓展并持续推动代理人业务取得成功。

eXp Realty 创始人兼 eXp World Holdings 首席执行官 Glenn Sanford 表示：“Felix 正在制定一套面向全球拓展的战略蓝图，其核心在于建立信任、完善体系，并推动代理人取得成功。” 他不仅仅是在开拓全球市场，更是通过赋能领导层和构建支持性基础设施，帮助代理人在任何地区都能蓬勃发展。 这一晋升使他能够加倍专注于已经证明有效的战略。”

Bravo 的职责包括以精细化运营策略开拓新市场，通过增强本地自主权巩固现有市场，并在代理人赋能、技术基础设施及 AI 驱动的运营方面推动全球战略的协同发展。

Bravo 表示：“能够继续为公司开疆拓土，我倍感激动。” 他补充道：“我亲眼见证了 eXp 的商业模式在本地领导和全球联动下所展现出的卓越成效。 这一全新篇章将着力扩大这一势能，打造可持续的运营体系，培育蓬勃发展的领导团队，并打造一个团结共进、共同成长的代理人社群。”

在 Bravo 的带领下，eXp Realty 正迈入其最具雄心的全球拓展新阶段——始终聚焦于提升代理人业绩、通过技术推动规模化，并在各个市场实现可持续增长。

如需了解有关 eXp Realty 全球拓展的更多信息，请访问：https://exprealty.international。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 是全球最大的独立房地产经纪公司，在国际上 26 个地区有近 83,000 名经纪人。 作为一家基于云模式、以经纪人为中心的经纪公司，eXp Realty 为房地产经纪人提供业内领先的佣金分成、收入分成、股权机会和全球网络，帮助经纪人打造蓬勃发展的业务。 如需了解有关 eXp World Holdings, Inc. 的更多信息，请访问：expworldholdings.com。

SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，以 SUCCESS® 杂志为依托，是个人和专业发展领域深受信赖的品牌。 作为 eXp 生态系统的一部分，它为经纪人提供了宝贵的资源，帮助他们提高技能、发展业务，取得长久成功。 如需了解有关 SUCCESS 的更多信息，请访问：success.com。

安全港声明

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述反映了公司及其管理层的当前预期，涉及已知和未知的风险以及不确定性，可能导致实际结果出现重大差异。 此类前瞻性陈述包括但不限于公司国际市场拓展战略相关陈述，具体涵盖计划开拓的新市场、全球各区域预期代理人增长、地方领导力与运营模式效能，以及在多国实现可持续规模化发展的能力。 可能导致实际结果与前瞻性陈述中的表述存在重大不利差异的重要因素包括：房地产市场波动、经纪人留用或招募上的变化、团队和经纪人是否能够成功融入 eXp Realty 模式、同业经纪公司竞争压力，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件（包括但不限于最近提交的 10-Q 表季报和 10-K 表年报）中不时详述的其他风险事项。 除非法律要求，否则我们没有任何义务更新此类前瞻性陈述。

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