นิทรรศการอาคารนานาชาติและวัสดุก่อสร้าง ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 37 ประจำปี 2025 และนิทรรศการแบรนด์วัสดุก่อสร้างระดับนานาชาติของจีน (ประเทศไทย…

/EIN News/ -- กรุงเทพมหานคร, May 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- หอการค้าจีนผู้นำเข้าและส่งออกโลหะ แร่ และเคมีภัณฑ์ (CCCMC) ได้ดำเนินการเชิงรุกในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะองค์กรอุตสาหกรรม พร้อมให้คำแนะนำและจัดเตรียมบริษัทต่าง ๆ เพื่อผนึกกำลังและขยายกิจการไปยังต่างประเทศ หอการค้าจีนส่งเสริมปรัชญา "การนำวิสาหกิจที่ดีที่สุดของจีนไปร่วมนิทรรศการชั้นนำของโลก" อย่างแข็งขัน โดยจัดให้วิสาหกิจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าชั้นนำในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังกระตือรือร้นในการอำนวยความสะดวกด้านการจัดรูปแบบตลาดต่างประเทศที่หลากหลายให้กับวิสาหกิจในอุตสาหกรรมโลหะ แร่ และเคมีภัณฑ์

ไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของจีน และมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในอาเซียน ปี 2025 นี้จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในทางเศรษฐกิจและการค้า ในปี 2024 การค้าระดับทวิภาคีระหว่างจีนกับไทยมีมูลค่ามากกว่า 133.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.1%

งานสถาปนิกครั้งที่ 37 นี้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2025 ในระหว่างงานนี้ CCCMC จะจัดนิทรรศการแบรนด์การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างระดับนานาชาติของจีน (ประเทศไทย) ในรูปแบบ "การแสดงในการแสดง" กิจกรรมนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่หอการค้าจีนพยายามที่จะบูรณาการทรัพยากรและจัดให้บริษัทต่าง ๆ "ขยายกิจการไปยังต่างประเทศร่วมกัน" หอการค้าจีนได้สร้างแพลตฟอร์มการตลาดสำหรับการจัดนิทรรศการเฉพาะทางแบบปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ซื้อในต่างประเทศ ได้รับการสั่งซื้อ ขยายตลาด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของตน ทั้งนี้เป็นไปโดยผ่านการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียว กลยุทธ์การส่งเสริมการขายแบบสอดประสานกัน และกลไกการแบ่งปันทรัพยากร หอการค้าจีนได้พิถีพิถันในการจัดบริษัทชั้นนำมากกว่า 80 แห่งจากทั่วประเทศจีนให้เข้าร่วมนิทรรศการ เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของ “แบรนด์จีน” โดยมีพื้นที่นิทรรศการทั้งหมดอยู่ที่ 1,008 ตารางเมตร สำหรับจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น กระเบื้อง วัสดุหิน พื้น ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ห้องน้ำ และวัสดุกันน้ำ บริษัทที่เข้าร่วมงานนี้ประกอบด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียงดีและผู้ส่งออกรายสำคัญในอุตสาหกรรมดังกล่าว เช่น Guangdong Monalisa Trading Co., Ltd., CAE Sanitary Fittings Industry Co., Ltd. จากมณฑลกวางตุ้ง, Zhejiang Jiuhuan Sanitary Ware Co., Ltd., Anhui Sentai Wpc Group Share Co., Ltd., Anhui GuoFeng Wood-Plastic Composite Co., Ltd., Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Company Limited, Shanghai Alubang Decorative Material Co., Ltd., Keshun Waterproof Technology Co., Ltd. และ Zhejiang Volong Sanitary Wares Co., Ltd. ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ Guangdong Monalisa Trading Co., Ltd. จะแสดงแผ่นกระเบื้องพอร์ซเลนขนาดใหญ่ชุดใหม่ประจำ "ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง" ของปี 2025 ซึ่งสามารถนำไปใช้ออกแบบร่วมกับพื้นผิวที่หลากหลายได้ เช่น หิน ไม้ วอลเปเปอร์ ผ้า โลหะ และสีทึบ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการด้านการตกแต่งที่แตกต่างกัน เนื่องจากชุดแผ่นกระเบื้องเหล่านี้มีคุณสมบัติการใช้งานที่โดดเด่น จึงทำให้สามารถผสานเข้ากับพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัวเพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย งานนี้แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมโลหะ แร่ และเคมีภัณฑ์ได้เป็นอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์โดยรวมและอิทธิพลของ "แบรนด์จีน" ในระดับนานาชาติ

นิทรรศการนี้จัดแสดงความสำเร็จด้านการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมโลหะ แร่ และเคมีภัณฑ์ของจีน พร้อมสร้างความโดดเด่นให้กับภาพลักษณ์แบรนด์ของบริษัทชั้นนำในภาคส่วนนี้ อีกทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและไทยในอุตสาหกรรมเหล่านี้ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

