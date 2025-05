Les produits solaires concentrés haute performance de Boly entrent en phase de production de masse

/EIN News/ -- MUNICH, 04 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boly Inc., une entreprise mondiale de haute technologie basée dans la Silicon Valley, est ravie d’annoncer le lancement de BolySolar® 3D, une innovation révolutionnaire dans le domaine de l’énergie solaire, à l’occasion du salon Smart E Europe 2025 qui se tiendra à Munich du 7 au 10 mai.

Grâce à ses structures brevetées de captation lumineuse en 3D, BolySolar® 3D produit jusqu’à 50 % d’énergie en plus en 11 heures de fonctionnement, contre 9 heures pour les panneaux photovoltaïques plats classiques, tout en affichant un coût par watt inférieur. De plus, BolySolar® 3D facilite considérablement l’utilisation de l’énergie solaire pour le chauffage et la production d’eau chaude. Deux produits Energy Duo® seront également présentés sur le stand C5/470C de Boly. Les structures 3D renforcent également la résistance des produits solaires à la grêle.

L’augmentation des heures de fonctionnement et l’amélioration de l’efficacité répondent à un objectif de longue date : garantir la stabilité énergétique les jours nuageux et limiter les besoins en stockage. « Grâce au rendement maximal des cellules photovoltaïques en silicium, désormais au coût plancher, BolySolar® 3D représente une avancée majeure vers la liberté énergétique pour tous », déclare le Dr Xiaoping Hu, PDG de Boly Inc. Une présentation des produits solaires concentrés de Boly est prévue le 9 mai, de 12 h 40 à 12 h 50, lors de la session 8 de la conférence.

À propos de Boly Inc.

Bolymedia Holdings Co. Ltd., fondée en 2002, possède trois filiales en Californie, à Shenzhen et à Hong Kong, ainsi qu’un portefeuille de plus de 100 brevets dans les domaines de l’imagerie et des technologies propres. La mission actuelle de l’entreprise est de rendre l’énergie propre et fiable accessible à tous, partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site http://bolymedia.com.

Contact : Boly http://en.bolymedia.com Ricky Cheng [email protected]

