Priceagent tar in 550.000 USD i såddfinansiering för att eliminera gissningar i prissättning

Investeringen driver expansionen av den plattformen som låter varumärken testa och validera sina priser på några minuter, inte månader

Vi är här för att sätta stopp för den här typen av prissättning och visa företag exakt vad de bör ta betalt, baserat på verklig betalningsvilja, inte gissningar.” — Robert Tinterov, VD och medgrundare av Priceagent

STOCKHOLM, SWEDEN, May 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Priceagent, plattformen som skriver om reglerna för prissättningsstrategi, har tagit in 550.000 USD i såddrunda, med stöd från grundarna, erfarna konsulter och välkända affärsänglar, inklusive tidigare chefer på Cint. Finansieringen kommer att påskynda rekrytering samt utöka försäljningen och den globala lanseringen av deras intuitiva self-serve-plattform, skapad för att ge varumärken de insikter om prissättning som krävs för att lyckas. Detta är särskilt viktigt i tider av ekonomisk osäkerhet, störningar i leveranskedjor och nya tullar som gör det svårare för företag att prissätta effektivt.

“Alltför många varumärken sätter fortfarande priser utifrån vana, magkänsla eller genom att kopiera konkurrenter,” säger Robert Tinterov, VD och medgrundare av Priceagent. ”Det räcker inte längre. Vi är här för att sätta stopp för den här typen av prissättning och visa företag exakt vad de bör ta betalt, baserat på verklig betalningsvilja, inte gissningar. I tider av handelskrig är den här informationen viktigare än någonsin.”

Priceagent föddes ur en enkel men akut sanning: prissättning är det enskilt mest kraftfulla verktyget för lönsamhet, men de flesta företag agerar fortfarande i blindo. I en global ekonomi präglad av tullar, inflation och störningar i leveranskedjan är det för långsamt och riskabelt att vänta i månader på konsultrapporter eller försäljningsdata.

Plattformen från Priceagent gör det möjligt för varumärken att snabbt testa priser och efterfrågan med svar från riktiga konsumenter. Med full överblick över efterfrågan och insikter om prisplatåer och prisväggar kan varumärken med trygghet utforma prissättningsstrategier som driver intäkter, stärker efterfrågan eller ökar marknadsandelar. Det är snabbare, smartare och ger kontrollen över prissättningen tillbaka till företagen och deras marknadsförare och produktägare även i organisationer som tidigare saknat egna arbetssätt eller verktyg för detta.

Rundan stängdes snabbare än väntat på grund av starkt intresse. Den erfarne tech-entreprenören Emanuel Lipschütz, som deltog i denna investeringsrunda liksom i en tidigare runda, uttryckte sitt fortsatta engagemang för bolaget och sin tro på Priceagents unika erbjudande: ”Efter att ha arbetat med att designa och säkra kritisk IT-infrastruktur inom en rad olika sektorer, och lett digitala transformationsprojekt med höga insatser, är jag särskilt intresserad av det Priceagent erbjuder. Jag vill stötta denna satsning som har potential att förändra hur företag arbetar med prissättningsintelligens. Priceagent löser ett verkligt affärsproblem i en avgörande tid.”

Såddrundan stängdes före utsatt tid tack vare det starka intresset från investerare som såg både marknadsbehovet och det tidiga intresset från marknaden. Priceagent har redan stött över 1.500 varumärken i mer än 45 länder, inklusive Ticketmaster, Electrolux, Circana, Tripadvisor, Skanska, Marley Spoon och Bridgestone Golf.

”Vi omvandlar år av konsultkunskap till skalbar teknik,” tillägger Tinterov. ”Och vi har bara börjat. Den här finansieringen gör att vi kan ge den kraften till fler varumärken, snabbare.”

Om Priceagent

Priceagent är en self-serve-plattform för prissättning som hjälper både små och stora företag att sätta rätt pris med trygghet, genom att visa exakt hur många kunder som skulle köpa vid varje prisnivå och hur efterfrågan påverkas av faktorer som produktfunktioner, försäljningskanal, konkurrensläge och mer.

Med huvudkontor i Stockholm och kontor i Los Angeles ger Priceagent varumärken snabb och direkt tillgång till insikter om betalningsvilja i över 130 marknader, baserat på ett globalt nätverk med över 300 miljoner verifierade konsumenter. Den egenutvecklade algoritmen, förfinad under tio år, identifierar prisplatåer och tydliga prisväggar samt visar hur prisnivåerna står sig mot konkurrenterna. Det möjliggör snabbare, billigare och mer repeterbara prissättningsbeslut utan att förlita sig på långsamma och kostsamma traditionella metoder.

Läs mer på www.priceagent.com.

