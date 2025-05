iRAYPLE, KOREA MAT 2025에서 스마트 물류 기술 혁신을 선보이다

iRAYPLE, KOREA MAT 2025에 참가

HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA, May 6, 2025 / EINPresswire.com / -- 2025년 4월 22일부터 25일까지, iRAYPLE은 한국 킨텍스에서 열린 아시아의 주요 물류 전시회인 KOREA MAT 2025에 참가하였습니다. 이 행사에서 iRAYPLE은 물류 효율성과 비용 절감을 향상시키기 위한 최신 기계 비전 및 자율 이동 로봇 기술을 선보였습니다.자율 물류의 정밀성, 파워, 유연성C006 모델은 60kg의 하중을 처리할 수 있으며, 좁은 통로와 빠른 이동이 요구되는 작업에 적합하여 3C 물류 산업에 최적화된 모델입니다. 반면, C150C 모델은 1500kg의 하중을 처리할 수 있는 강력한 솔루션으로, 중량 작업을 수행하면서도 좁은 공간을 원활하게 이동할 수 있습니다. 이 두 로봇은 가벼운 물자와 중량 물자 모두를 처리할 수 있는 유연하고 고성능의 솔루션을 제공합니다.FP150은 1500kg의 하중을 처리할 수 있는 반전형 포크리프트 AMR로, 3100mm와 같은 좁은 통로에서도 사용이 가능하며, 360° 안전 감지 시스템과 레이저 융합 비전, ±10mm 정밀도를 자랑하는 자연 내비게이션 기능을 갖추고 있어 좁은 공간에서 효율적이고 신뢰성 있는 물자 처리가 가능합니다.효율적인 물류를 위한 고성능 코드 리더기R3000 시리즈는 소형 분야에서 코드 읽기 작업을 간단하게 처리할 수 있는 엔트리 레벨 코드 리더기로, 공간 효율성이 중요한 작은 시야각(FOV) 상황에 최적화되어 있습니다. R4000 시리즈는 내장된 AI 알고리즘을 통해 복잡한 조건에서도 빠르고 신뢰성 있는 디코딩을 보장하며, 다양한 응용 분야에 적응할 수 있습니다.더 까다로운 환경을 위한 R5000 시리즈는 고해상도 센서와 고급 AI 기반 디코딩 기능을 탑재하여 고속 및 고난이도 코드 읽기에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 시리즈의 코드 리더기는 컴팩트한 통합, 높은 디코딩 정확도, 유연한 설치 옵션 및 강력한 성능을 제공하며, 더욱 스마트하고 효율적인 자동화 시스템을 구현할 수 있게 합니다.AI 기반 정밀 물류 혁신AI 심층 학습 알고리즘을 기반으로 한 iRAYPLE 코드 리딩 포털은 입출고 물류를 위한 고급 비전 기반 솔루션으로, 99.9% 이상의 디코딩 정확도를 달성합니다. 이 시스템은 고속 데이터 캡처 및 원활한 시스템 연동을 가능하게 하여 스마트 창고 개발을 가속화하는 유연하고 지능적인 솔루션을 제공합니다.지능형 혁신으로 물류 혁신iRAYPLE은 탑 표면 스캔과 부피 측정을 위한 정적 DWS에서부터 효율적인 소포 분류를 위한 심층 학습 기반의 싱귤레이션 시스템까지 다양한 물류 솔루션을 제공합니다. 또한, 고속 6면 DWS 시스템은 360° 인식을 통해 분류 정확도를 향상시키며, 코드 리딩 포털은 빠르고 정확한 데이터 캡처를 보장하여 원활한 창고 운영을 지원합니다. 이 솔루션들은 물류 회사들이 대량의 소포를 처리하고, 인건비를 절감하며, 동적인 환경에서 운영 효율성 및 정확성을 개선할 수 있도록 도와줍니다. iRAYPLE은 변화하는 현대 물류 환경의 요구에 부응할 수 있도록 기업을 지원하는 데 깊은 헌신을 다하고 있습니다.iRAYPLE에 대하여iRAYPLE은 절강 화레이 기술 주식회사의 대표 브랜드로, 기계 비전 및 자율 이동 로봇(AMR) 제품과 솔루션의 연구개발, 제조 및 판매를 전문으로 하는 회사입니다. 스마트 제조에 집중하며, 고객의 요구를 충족시키고 비용 절감을 통해 가치를 창출하며, 스마트한 공장 만들기를 지속적으로 추구하고 있습니다. 2016년에 설립된 iRAYPLE은 현재 50개 이상의 국가와 지역에서 사업을 확장하고 있습니다.

