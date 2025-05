El Puerto de Entrada de Laredo anuncia la renovación del Centro de Inscripción de SENTRI para mejorar la experiencia del viajero

LAREDO, Texas — La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. se complace en anunciar la renovación de La Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros (SENTRI, por sus siglas en inglés) ubicado en el Puerto de Entrada de Laredo, como parte de una iniciativa más amplia para mejorar el servicio al cliente para los viajeros de confianza. "Esta renovación refleja el compromiso de CBP de proporcionar un procesamiento eficiente y seguro para los solicitantes y miembros de SENTRI", dijo el Director del Puerto de Entrada de Laredo, Albert Flores. "Al mejorar nuestras instalaciones, estamos mejorando la experiencia general de inscripción al tiempo que garantizamos la integridad de nuestros programas de viajeros de confianza." Una vista del mostrador de atención al cliente en el Centro de Inscripción de SENTRI en Puente Juarez-Lincoln en Laredo, Texas. SENTRI es un programa de CBP que permite la autorización acelerada para viajeros preaprobados y de bajo riesgo a su llegada a los Estados Unidos. El principal beneficio del programa es que el viajero internacional tendra experiencia de tiempos de espera reducidos en los puertos de entrada designados. A lo largo de sus 18 años de establecimiento en el Puerto de Entrada de Laredo, el Centro de Inscripción de SENTRI ha ayudado a los candidatos revisando las solicitudes, realizando entrevistas, verificando los datos biométricos y completando la información pertinente de la solicitud. El Centro de Inscripción de SENTRI está ubicado en el Puente Juárez-Lincoln, 400 San Eduardo, Laredo, Texas, 78040. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y se puede contactar al (956) 523-7399. Para obtener más información sobre los programas de viajero de confianza o cómo presentar una solicitud, visite https://ttp.dhs.gov/. Siga al Director de la Oficina Regional de Laredo de CBP en "X" en @DFOLaredo en Instagram en @dfolaredo y también a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en @CBPSouthTexas para noticias de última hora, eventos actuales, historias de interés humano y fotos.

