Stø kurs i urolige tider

Telenor økte inntektene i et kvartal med global økonomisk ustabilitet grunnet skiftende tollpolitikk og geopolitisk uro. Denne uforutsigbarheten har også skapt nye forretningsmuligheter i Norden.

Høydepunkter i første kvartal:

Tjenesteinntekter på 16,1 milliarder kroner i kvartalet

Justert EBITDA på 8,6 milliarder kroner i kvartalet

Fri kontantstrøm før M&A på totalt 3,0 milliarder kroner i kvartalet

/EIN News/ -- I første kvartal leverte Telenor en organisk vekst i tjenesteinntekter på 2,1 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor, og organisk EBITDA-vekst på 2,0 prosent.

- Vi lever i turbulente tider. Den globale økonomien og verdenshandelen blir utfordret av uforutsigbar og raskt skiftende tollpolitikk. Telenors virksomhet er så langt ikke direkte berørt, men vi overvåker hvordan denne usikkerheten kan påvirke oss og kundene, både operasjonelt og økonomisk, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Inntektene øker i Norden

I Norden leverte Telenor 2,3 prosent organisk vekst i tjenesteinntekter i kvartalet, og organisk EBITDA-vekst på 5,8 prosent som følge av effektiviseringstiltak.

- Vi har all grunn til å være fornøyd med utviklingen i Norden. Konkurransen er tøff, men vi fortsetter å vokse inntektene raskere enn inflasjonen. I Norge har mobilprogrammet Splitt med helt rentefri finansiering av ny telefon blitt veldig populært. I tillegg har den nye svindelvarsleren vår blitt godt mottatt av kundene. Finland er fortsatt markedet som utvikler seg sterkest med en inntjeningsvekst på ni prosent i kvartalet, sier Fasmer.

I Bangladesh opplever Grameenphone en gradvis forbedring i veksten etter urolighetene i fjor sommer. Telenor Pakistan har fortsatt medvind i markedet og leverer sterke resultater.

Ser muligheter for å skape verdier

Selv om turbulent geopolitikk er en bekymring, er Telenor også opptatt av å gripe regionale muligheter som dukker opp i kjølvannet.

Nylig sikret Telenor Amp-eide KNL seg en tiårig kontrakt for å levere banebrytende militær teknologi til det svenske og finske forsvaret.

Telenor AI Factory er Norges første helintegrerte plattform for generativ kunstig intelligens. Fabrikken utnytter NVIDIAs komplette AI-plattform og vil behandle norske data på norsk jord. Satsingen ble lansert i fjor høst og har blitt godt mottatt av kundene. Den siste tidens geopolitiske uro har ført til ytterligere økt interesse og Telenor jobber nå for å skalere opp satsingen til en firedobling av datakapasiteten i løpet av året.

- Vi fortsetter å bygge videre på vår robuste infrastruktur og den sterke tilliten vi har hos kundene. I tillegg er det viktig at vi står opp for våre felles verdier. Alt dette har vi virkelig gjort i første kvartal. Jeg er stolt over at vi ser muligheter og skaper verdier også i mer utfordrende tider, sier Fasmer.

Styrket kontantstrøm

Fri kontantstrøm før M&A og eventuelle periodefremmede poster var på 3,0 milliarder i første kvartal. Den sterke kontantstrømmen er primært drevet av sterk resultatutvikling og timingeffekter for arbeidskapital og investeringer.

Telenor-konsernets ambisjon for inneværende år er en fri kontantstrøm på rundt 13 milliarder kroner før M&A.

Finansielle utsikter for 2025:

Lav ensifret organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter

Middels ensifret organisk vekst i EBITDA i Norden

For den nordiske virksomheten er driftsmessige investeringer ventet å utgjøre omtrent 14% av inntektene

Lav til middels ensifret organisk vekst i konsernets EBITDA

Fri kontantstrøm for konsernet på rundt 13 milliarder kroner før M&A

