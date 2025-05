Viridien conclut la vente d’une solution Sercel Marlin Offshore Logistics à ONGC

Paris, France – le 6 mai 2025

/EIN News/ -- Viridien annonce la vente d’une solution Sercel Marlin™ Offshore Logistics à la société Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). Cette solution de gestion logistique de pointe permettra à ONGC d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité de ses opérations d’exploration et de production offshore dans l’ouest de l’Inde. Cette vente inclut un déploiement sur site du logiciel et des services d'assistance de Sercel pour une durée de cinq ans.

Grâce à Marlin Offshore Logistics, ONGC bénéficiera d’une digitalisation et d’une simplification de sa logistique offshore complexe, avec un suivi en temps réel des navires, une meilleure planification opérationnelle, ainsi qu’une gestion optimisée du trafic aérien par hélicoptère. La solution sera intégrée aux systèmes ERP existants d’ONGC, assurant ainsi un échange de données et une prise de décision efficaces. Par ailleurs, les algorithmes avancés d’intelligence artificielle et de machine learning intégrés à Marlin permettront de pérenniser les opérations d’ONGC en renforçant encore l’efficacité et la planification de ses activités. Cette solution contribuera à soutenir la vision d’ONGC en matière d’excellence opérationnelle et d’atteinte de ses objectifs de neutralité carbone.

Jérôme Denigot, EVP, Sensing & Monitoring, Viridien, a déclaré : « Nous sommes fiers d’accompagner la stratégie de digitalisation d’ONGC grâce à notre solution Sercel Marlin Offshore Logistics. Conçue pour être déployée aussi bien dans le cloud que sur site, elle offre une flexibilité incomparable pour répondre aux divers besoins d’infrastructure de nos clients. Cette attribution renforce notre présence dans le secteur de l’énergie offshore en Inde et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance pour nos solutions logicielles Sercel dans la région. Cette nouvelle collaboration consolide notre position de leader en matière de logiciels de gestion des opérations et de la logistique pour l’industrie de l’énergie et au-delà. »

A propos de Viridien :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

Contacts

Relations Investisseurs Relations Médias

Alexandre Leroy Sara Pink-Zerling

Tél : + 33 6 85 18 44 31 Tél : + 33 6 37 57 95 44

E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected]

