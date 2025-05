America Mortgages cierra dos préstamos puente en EE.UU. por un total de $22M para un cliente australiano en Sídney.

Se liberaron $22 millones en capital inmobiliario en EE.UU. en 5 días.

Inversor australiano accede a $22 millones en valor inmobiliario en EE.UU. mediante un préstamo puente personalizado.

Nuestro equipo, al notar la urgencia y el corto plazo del cierre, coordinó fideicomiso, título, tasación, seguro y financiación, todo en solo 5 días hábiles.” — Robert Chadwick, CEO de America Mortgages

SAN DIEGO, CA, UNITED STATES, May 6, 2025 / EINPresswire.com / -- America Mortgages , el principal proveedor de hipotecas en EE.UU. para no residentes, ha cerrado con éxito dos préstamos puente respaldados por activos en San Diego, California, para un cliente australiano residente en Sídney. Las dos propiedades, valoradas en un total de $22 millones, fueron adquiridas originalmente hace una década como una inversión a largo plazo por parte de la oficina familiar del cliente.Con los valores de las propiedades más que duplicados desde su compra, el cliente se enfrentaba a una oportunidad de negocio urgente y recurrió a America Mortgages en busca de una solución de financiamiento rápida.“Nuestro equipo, al reconocer la urgencia y el plazo limitado de este cierre, coordinó el fideicomiso, el título de propiedad, la tasación, el seguro y la financiación, todo dentro de un plazo de 5 días hábiles”, dijo Robert Chadwick, CEO de America Mortgages. “En America Mortgages, tenemos un solo enfoque: proporcionar financiamiento hipotecario en EE.UU. a tasa de mercado para no residentes.”Esta transacción refuerza la reputación de America Mortgages como socio de confianza para inversionistas internacionales en bienes raíces. La empresa proyecta financiar más de $500 millones en préstamos respaldados por activos inmobiliarios en EE.UU. para no residentes solo en 2025.Además, con un equipo recientemente formado y dedicado a clientes hispanohablantes, America Mortgages ahora puede extender su experiencia a más inversionistas de América Latina, incluyendo México, Colombia, Panamá y más.Soluciones de Financiamiento Personalizadas para Inversionistas GlobalesAmerica Mortgages es un prestamista directo y un súper intermediario global que ofrece financiamiento hipotecario en EE.UU. a ciudadanos extranjeros y expatriados estadounidenses. Ya sea a través de préstamos tradicionales a tasa fija por 30 años desde $100,000 o préstamos complejos respaldados por activos superiores a $100 millones, America Mortgages ofrece soluciones rápidas, eficientes y personalizadas para satisfacer las necesidades únicas de los inversionistas globales.Sobre America MortgagesAmerica Mortgages es una empresa hipotecaria con sede en EE.UU. especializada en financiamiento para ciudadanos extranjeros y expatriados estadounidenses que deseen comprar o refinanciar bienes raíces en Estados Unidos. Con clientes en más de 50 países, la firma ofrece una experiencia inigualable en préstamos internacionales, conectando a inversionistas globales con oportunidades inmobiliarias en EE.UU.Sobre Global Mortgage Group (GMG)America Mortgages es una filial de Global Mortgage Group (GMG), una plataforma líder en financiamiento inmobiliario global. GMG ofrece soluciones hipotecarias innovadoras y servicios de asesoría a clientes internacionales que buscan invertir en mercados inmobiliarios residenciales y comerciales alrededor del mundo. A través de su red de socios prestamistas y tecnología propia, GMG simplifica las transacciones inmobiliarias internacionales y ayuda a los inversionistas a acceder a opciones de financiamiento competitivas a nivel mundial.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.