Cellebrite apresenta Lançamento do Primeiro Semestre de 2025 para acelerar investigações globais

IA e Nuvem como fundamentos estratégicos para a próxima era da sua Plataforma de Investigação Digital

/EIN News/ -- TYSONS CORNER, Va. e PETAH TIKVA, Israel, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções Investigativas Digitais dos setores público e privado, anunciou hoje seu lançamento do Primeiro Semestre de 2025, com uma nova base de nuvem e inovações de IA em todo o seu portfólio. Esses aprimoramentos já estão sendo importantes para ajudar os clientes a modernizar seus fluxos de trabalho digitais, acelerar suas investigações e elevar a produtividade e a eficiência operacional.

A versão do primeiro semestre de 2025 conta com a Cellebrite Cloud que oferece uma experiência de usuário específica que dimensiona os recursos de investigação e acelera a tomada de decisões nos setores de segurança pública, inteligência e empresas. Com o aumento do volume e da complexidade das evidências digitais, os investigadores agora gastam uma média de 69 horas por caso com a análise dos dados. A tecnologia da Cellebrite reduz essa carga, fornecendo produtividade e eficiência alimentadas por IA em uma infraestrutura de nuvem segura e unificada alimentada pela Amazon Web Services - AWS (NASDAQ: AMZN)- sempre com a experiência e o envolvimento de pessoas em tudo. Com os clientes adotando cada vez mais uma gama mais ampla do portfólio integrado da empresa, a Cellebrite está evoluindo sua Plataforma Case-to-Closure (C2C) para a Plataforma de Investigação Digital da próxima geração.

"Estamos concentrados em ajudar nossos clientes a navegar pela crescente complexidade das evidências digitais", disse Ronnen Armon, diretor de produtos e tecnologias da Cellebrite. “Mais equipes estão repensando em como abordar as evidências digitais e estamos introduzindo inovações para apoiar essa mudança. A Cellebrite Cloud viabiliza uma abordagem mais eficiente e segura das investigações digitais, encontrando equipes onde estão hoje e fazendo parcerias para o futuro – seja no local, na nuvem ou em um fluxo de trabalho híbrido."

A versão do primeiro semestre de 2025 inclui inovações apoiadas por serviços de consultoria especializados para permitir uma otimização de tempo mais rápida:

Cellebrite Cloud , uma nova camada fundamental em todo o portfólio de SaaS da Cellebrite, oferecendo experiências consistentes e específicas, produtividade baseada em IA, segurança e conformidade avançadas e uma estrutura para integrações.

, uma nova camada fundamental em todo o portfólio de SaaS da Cellebrite, oferecendo experiências consistentes e específicas, produtividade baseada em IA, segurança e conformidade avançadas e uma estrutura para integrações. Inseyets , o principal software forense digital da Cellebrite, com recursos avançados de análise de mídia - utilizando insights forenses baseados em IA e reconhecimento de padrões para acelerar a análise e a compreensão das evidências.

, o principal software forense digital da Cellebrite, com recursos avançados de análise de mídia - utilizando insights forenses baseados em IA e reconhecimento de padrões para acelerar a análise e a compreensão das evidências. Guardian , uma solução de gerenciamento de evidências da Cellebrite que agora inclui a análise de cronograma e pesquisa baseada em IA criada na Cellebrite Cloud para revelar conexões ocultas, agilizar a organização de casos e acelerar os fluxos de trabalho investigativos. As agências continuam grandemente interessadas no Guardian.

, uma solução de gerenciamento de evidências da Cellebrite que agora inclui a análise de cronograma e pesquisa baseada em IA criada na Cellebrite Cloud para revelar conexões ocultas, agilizar a organização de casos e acelerar os fluxos de trabalho investigativos. As agências continuam grandemente interessadas no Guardian. Smart Search , a oferta de inteligência baseada em SaaS da empresa com um único clique para investigadores, desenvolvida na Cellebrite Cloud, adiciona um novo painel que destaca conexões de dados e insights notáveis de fontes disponíveis publicamente, ajudando os investigadores a coletar inteligência online de pessoas e organizações de interesse de forma mais eficiente nos estágios iniciais de um caso.

, a oferta de inteligência baseada em SaaS da empresa com um único clique para investigadores, desenvolvida na Cellebrite Cloud, adiciona um novo painel que destaca conexões de dados e insights notáveis de fontes disponíveis publicamente, ajudando os investigadores a coletar inteligência online de pessoas e organizações de interesse de forma mais eficiente nos estágios iniciais de um caso. Pathfinder , a solução de análise investigativa baseada em IA de confiança das principais agências policiais, introduz fluxos de trabalho automatizados de transcrição e tradução, simplificando a análise de artefatos de áudio e vídeo.

, a solução de análise investigativa baseada em IA de confiança das principais agências policiais, introduz fluxos de trabalho automatizados de transcrição e tradução, simplificando a análise de artefatos de áudio e vídeo. Endpoint Inspector, a solução de coleta remota da Cellebrite para empresas, agora oferece a decodificação móvel baseada na nuvem da Cellebrite que transforma os dados móveis em um formato pronto para análise - eliminando a necessidade de processamento adicional e com integração perfeita com as plataformas de análise.

A tecnologia da Cellebrite é usada em mais de 1,5 milhão de investigações em todo o mundo a cada ano, equipando mais de 7.000 clientes em todo o mundo para resolver investigações legalmente sancionadas de exploração infantil, homicídio, antiterrorismo, controle de fronteiras, crimes sexuais, drogas e outros crimes organizados, tráfico de pessoas, fraude, roubo de propriedade intelectual, crimes financeiros, investigações internas, casos de eDiscovery e muito mais, garantindo a conformidade com os protocolos da agência e vários requisitos regulamentares.



Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no X em @Cellebrite.

Declaração de Previsão

Este documento inclui “declarações de previsão” na acepção das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações podem ser identificadas pelo uso de palavras como “prever”, “pretender”, “buscar”, “focar”, “antecipar”, “dever”, “aparentar”, “aproximado”, “pressupor”, “talvez”, “possível”, “potencial”, “acreditar”, “poder”, “predizer”, “deveria”, “poderia”, “continuar”, “esperar”, “estimar”, “possivelmente”, “planejar”, “perspectiva”, “futuro” e “delinear” e outras expressões semelhantes que prevejam, projetem ou indiquem eventos ou tendências futuras ou que não sejam declarações de assuntos históricos. Tais declarações de previsão incluem, mas não estão limitadas a: Tais declarações de previsão, incluindo o impacto potencial do lançamento do Primeiro Semestre na receita da Empresa para 2025, receita anual recorrente (ARR), EBITDA ajustado, rentabilidade operacional e ganhos, têm por base expectativas atuais que estão sujeitas a riscos e incertezas. Uma série de fatores pode fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados indicados por tais declarações de previsão. Estes fatores incluem, mas não estão limitados a: Uma série de fatores pode fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados indicados por tais declarações de previsão. Estes fatores incluem, mas não estão limitados a: A capacidade da Cellebrite de acompanhar os avanços tecnológicos e a evolução dos padrões da indústria; dependência material da Cellebrite na compra, aceitação e uso das suas soluções por agências policiais e governamentais; erros, falhas, defeitos ou bugs reais ou percebidos nas soluções ID da Cellebrite; falha da Cellebrite em manter a produtividade do pessoal de vendas e marketing, inclusive em relação à contratação, integração e retenção de pessoal; concorrência intensa em todos os mercados da Cellebrite; uso indevido inadvertido ou deliberado das soluções da Cellebrite; falha em gerenciar seu crescimento de forma eficaz; capacidade da Cellebrite de introduzir novas soluções e complementos; sua dependência nos seus clientes renovando suas assinaturas; baixo volume dos negócios que a Cellebrite realiza via e-commerce; riscos associados ao uso de inteligência artificial; risco de exigência de capital adicional para apoiar o crescimento da sua atividade; riscos associados a custos mais altos ou indisponibilidade de materiais usados para criar os componentes dos seus produtos de hardware; flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira; longo ciclo de vendas para algumas das soluções da Cellebrite; declínios de curto prazo nos contratos novos ou renovados; riscos associados à incapacidade de reter pessoal qualificado e alta administração; segurança das operações da Cellebrite e integridade das suas soluções de software; riscos associados à publicidade negativa relacionada aos negócios da Cellebrite e ao uso dos seus produtos; riscos relacionados à propriedade intelectual da Cellebrite; restrições regulatórias às quais a Cellebrite está sujeita; riscos associados a operações da Cellebrite em Israel, incluindo a guerra Israel-Hamas e o risco de um conflito maior; riscos associados ao fato de ser um emitente privado estrangeiro e uma empresa em crescimento emergente; volatilidade do mercado no preço das ações da Cellebrite; alteração das leis e regulamentos tributários; riscos associados a joint ventures, parcerias e iniciativas estratégicas; riscos associados às operações internacionais significativas da Cellebrite; riscos associados à falha da Cellebrite em cumprir com a anticorrupção, conformidade comercial, leis e regulamentos contra lavagem de dinheiro e sanções econômicas; riscos relacionados à adequação dos sistemas, processos, políticas, procedimentos, controles internos e pessoal existentes da Cellebrite para as operações atuais e futuras da Cellebrite e as necessidades de relatórios; e outros fatores, riscos e incertezas estabelecidos na seção intitulada “Fatores de Risco” no relatório anual da Cellebrite no Formulário 20-F arquivado na SEC em 27 de abril de 2023 e em outros documentos arquivados pela Cellebrite na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”), que estão disponíveis gratuitamente em www.sec.gov. O investidor não deve depositar confiança indevida nas declarações de previsão, que são válidas somente até a presente data, neste documento ou em outro lugar. A Cellebrite não assume nenhuma obrigação de atualizar suas declarações de previsão, seja como resultado do surgimento de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, caso as circunstâncias mudem, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários e outras leis aplicáveis.

Mídia

Jackie Labrecque

Gerente Sênior de Estratégia e Operações de Conteúdo

[email protected]

+1 771.241.7010

Relacionamento com o Investidor

Andrew Kramer

Vice-Presidente, Relacionamento com o Investidor

[email protected]

+1 973.206.7760

