Bitget 在“TOKEN2049 Dubai”大放异彩，增强全球领导力和社群影响力

/EIN News/ -- 迪拜，阿联酋, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 在持续一周的“TOKEN2049”活动中发挥重大影响，为这场富有启发性的盛事画上圆满句号。 Bitget 作为黄金赞助商，通过参与重大事件、战略性对话和以社群为中心的推广活动，发挥其影响力，并与来自世界各地的业界主要领导者、合作伙伴和数千名与会人士进行了交流。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 在会议首日发表了主题演讲，着重介绍了该交易所如何在充满挑战的经济环境中持续扩大规模。 她指出，Bitget 的原生代币 BGB 表现强劲，其市值和用户采用率在 2025 年都有显著增长。 她的演讲聚焦 Bitget 如何在动荡的环境中持续以敏捷的方式运营，将不确定性转化为发展势头，并以市场变化作为创新的契机。 这个环节为与会人士提供了有关 Bitget 在快速发展的领域中持续扩展的方式的实用见解。

在 Bitget 的展位，多位 Bitget 的关键意见领袖 (KOL)、联盟成员及合作伙伴到场助阵，UCLA 教授 Alex Nascimento 更是携其区块链与 STO 专著举办独家签书会，书中提及了 Bitget 的发展历程。

Bitget 还在 4 月 30 日举办了 Cryptoverse Dream Night，这是一场仅限受邀人士参加的周边活动，合作方是 1inch ，并由 Morph 提供支持。 这场活动汇聚了来自整个生态系统的 400 多名与会人士，让大家共度了一场精心策划的晚会，沉浸难忘体验、欣赏现场节目及建立极具价值的人脉。

“TOKEN2049”结束后，Bitget 首席执行官 Gracy Chen 参加了在迪拜举行的 “Hack Seasons Conference 2025” 。 在交易所小组讨论期间，她与业界领导者一起探讨了数字资产交易平台不断发展的格局。 Gracy 分享了有关 Bitget 战略性举措的见解，强调要整合中心化和去中心化金融，以及公司对改进 Web3 基础设施的承诺。 她的发言彰显 Bitget 在塑造加密货币产业的未来和促进数字经济创新方面的作用。

Gracy 表示：“我们参与‘Token2049’不仅仅是为了提高知名度。 这是进行真实对话的场合——与塑造加密货币生态系统发展方向的建设者、用户和投资者并肩前行。 此类活动至关重要，有助于将想法转化为行动。”

Bitget 参与“TOKEN2049”之前，在 2025 年已取得一系列具有里程碑意义的成就，包括：总用户群增加 20%，现有超过 1.2 亿用户；现货交易量环比激增 159%，达至 3,870 亿美元；并入选 Forbes“最值得信赖的加密货币交易所”(Top Trusted Crypto Exchange) 榜单。 Bitget 会继续扩大其全球覆盖范围，并推进实现开创加密货币未来的愿景，同时仍然注重提供便于使用、安全及由用户主导的解决方案，以满足交易者和更广泛的 Web3 社群不断变化的需求。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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