Accionistas aprueban todas las resoluciones del orden del día de la Asamblea General Anual y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

/EIN News/ -- LUXEMBURGO, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y Mexico: TS y EXM Italia: TEN) anunció que su asamblea general anual de accionistas y su asamblea general extraordinaria de accionistas ambas celebradas el 6 de mayo de 2025 aprobaron todas las resoluciones del orden del día.

Entre otras resoluciones adoptadas en la asamblea general anual, los accionistas consideraron el reporte anual consolidado del año finalizado el 31 de diciembre de 2024, que contiene el informe de gestión consolidado, incluyendo la información financiera y no financiera requerida por ley aplicable, y las certificaciones de la gerencia y los informes de los auditores externos de los estados financieros consolidados, las cuentas anuales de la Compañía para el año fiscal 2024 y la declaración de sostenibilidad. Asimismo, los accionistas aprobaron los estados contables consolidados al y por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2024.

Los accionistas también aprobaron el pago de un dividendo anual de US$0.83 por acción (o US$1.66 por ADR), el cual representa un total de aproximadamente US$900 millones, y que incluye el dividendo anticipado de US$0.27 por acción (o US$0.54 por ADR) o aproximadamente US$300 millones, pagado en noviembre de 2024. Tenaris pagará el remanente del dividendo anual, por un monto de US$0.56 por acción con derecho al cobro de dividendos (o US$1.12 por ADR), en dólares estadounidenses, el cual representa aproximadamente US$600 millones, el 21 de mayo de 2025; con fecha de registro el 20 de mayo de 2025, y una fecha ex-dividend de 19 de mayo de 2025 para títulos valores cotizados en Europa y México y una fecha ex-dividend de 20 de mayo de 2025 para títulos valores cotizados en los Estados Unidos.

La asamblea anual resolvió mantener el número de directores en once y la reelección del Sr. Simon Ayat, Sr. Roberto Bonatti, Sr. Carlos Condorelli, Sr. Germán Curá, Sra. Molly Montgomery, Sra. Maria Novales-Flamarique, Sr. Gianfelice Mario Rocca, Sr. Paolo Rocca, Sr. Jaime Serra Puche, Sra. Monica Tiuba y el Sr. Guillermo Vogel, como miembros del consejo de administración. Todos los miembros de consejo de administración permanecerán en sus cargos hasta la próxima asamblea que será convocada para decidir sobre los estados contables correspondientes al año 2025. El consejo de administración seguidamente reelegió al Sr. Simon Ayat, al Sr. Jaime Serra Puche y a la Sra. Monica Tiuba como miembros del comité de auditoría, con la Sra. Tiuba continuando como presidente del comité. Todos los miembros del comité de auditoría califican como consejeros independientes bajo la U.S. Securities Exchange Act Rule 10A-3(b)(1) y conforme a los estatutos de la Compañía.

Asimismo, la asamblea general anual aprobó la compensación pagadera a los miembros del consejo de administración por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2025 y el Informe de Remuneración para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024. Los accionistas designaron a Forvis Mazars, Cabinet de révision agreé, como auditores estatutarios de la Compañía para el año fiscal que finalizará el 31 de diciembre de 2025 y aprobaron sus respectivos honorarios por los servicios de auditoría y aquellos otros relacionados con la auditoría.

Por último, la asamblea general anual renovó la autorización para comprar, adquirir o recibir, acciones de la Compañía, incluidas las acciones representadas por ADRs, en los términos y condiciones que apruebe el consejo de administración dentro del límite de la autorización de los accionistas.

La asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada immediatamente a continuación de la asamblea general anual aprobó la cancelación de 90,762,598 acciones ordinaras de la Compañía mantenidas en tesorería, adquiridas durante los programas de recompra de acciones y resolvió aprobar la correspondiente reducción de capital social. Como consencuencia, a partir del 6 de mayo de 2025, el capital social de la Compañía se redujo de US$1,162,757,528 (representado por 1,162,757,528 acciones con un valor de US$1 por acción) a US$1,071,994,930 (representado por 1,071,994,930 acciones con un valor de US$1 por acción). Asimismo, la asamblea general extraordinaria de accionistas resolvió renovar el período de vigencia del capital social autorizado no emitido, y concedió las autorizaciones y exenciones relacionadas, incluyendo la facultad de suprimir o limitar los derechos de suscripción preferente de los accionistas existentes. La asamblea extraordinaria también aprobó las modificaciones correspondientes al artículo 5 de los estatutos sociales para reflejar las resoluciones adoptadas.

Copias de las actas de la asamblea general anual y la asamblea general extraordinaria, y copia del estatuto modificado se encuentran disponible en el sitio web de Tenaris, en ir.tenaris.com/corporate-governance/annual-general-meeting.

Tenaris es un proveedor global líder de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

