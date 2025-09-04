Sterowniki szafkowe inteliGHT®, dla bardziej dostępnego inteligentnego oświetlenia ulicznego

News Provided By

inteliLIGHT FRCM Cabinet controllers

Nie każde miasto musi rozpoczynać modernizację oświetlenia ulicznego od zera

BRASOV, ROMANIA, September 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Wiele miast, przedmieść, a nawet dużych dzielnic poszukuje rozwiązań, które są przystępne cenowo, łatwe do wdrożenia i przynoszą szybkie rezultaty.W takich przypadkach idealnym wyborem stają się szafkowe sterowniki oświetleniowe Flashnet – inteligentne urządzenia montowane wewnątrz słupów oświetlenia ulicznego. Zamiast sterować każdą oprawą z osobna, sterowniki te umożliwiają zdalne zarządzanie całymi segmentami lub grupami lamp. Dzięki temu miasta zyskują możliwość inteligentnego, bezzwłocznego sterowania.Przeznaczone do szybkiego wdrożenia sterowniki szafkowe umożliwiają usprawnienie działania oświetlenia ulicznego bez konieczności wymiany każdej lampy lub zmiany istniejącej infrastruktury.Prosta droga do inteligentnego oświetlenia ulicznegoSzafkowe sterowniki inteliLIGHT zaprojektowano w celu uproszczenia pierwszych etapów procesu prowadzącego do stworzenia inteligentnego oświetlenia, eliminując konieczność kosztownej wymiany słupów lub całkowitej przebudowy sieci.Zamiast sterować pojedynczymi lampami, sterowniki szafkowe zarządzają całymi grupami latarni ulicznych z poziomu centralnej szafy sterującej. To praktyczny i wydajny sposób modernizacji infrastruktury przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad budżetem.Wdrażając inteligentną kontrolę na poziomie segmentu, miasta natychmiast na tym zyskują:- Zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym – operatorzy mogą zdalnie monitorować i przełączać segmenty oświetlenia, poprawiając wydajność operacyjną i skracając czas reakcji systemu.- Autonomiczne działanie – harmonogramy pracy oświetlenia mogą być automatycznie dostosowywane do kalendarza astronomicznego (wschody i zachody słońca) lub aktualnych danych z zewnętrznych czujników natężenia światła, ograniczając potrzebę ręcznej interwencji.- Szczegółowe pomiary zużycia energii – jednostki administracyjne zyskują lepszy wgląd w zużycie energii i stan sieci, co umożliwia przeprowadzanie konserwacji predykcyjnej i szybsze rozwiązywanie problemów.- Integracja z oprogramowaniem inteliLIGHTStreetlight Control – monitorowanie i zarządzanie całą infrastrukturą odbywa się za pomocą intuicyjnej, skalowalnej platformy oprogramowania, kompatybilnej z otwartymi standardami inteligentnego miasta, takimi jak TALQ.- Elastyczna komunikacja – moduły FRCM obsługują różne technologie komunikacyjne (GSM, NB-IoT, LTE-M lub LoRaWAN), dostosowując się do lokalnych warunków i zapewniając niezawodną transmisję danych, niezależnie od środowiska miejskiego.Dzięki szafkowym sterownikom oświetleniowym miasta mogą osiągnąć natychmiastowe rezultaty w zarządzaniu oświetleniem, ponosząc przy tym ułamek wcześniejszych kosztów i korzystając ze złożoności pełnego wdrożenia inteligentnego miasta.Dlaczego miasta wybierają sterowniki szafkoweW wielu przypadkach korzystanie ze sterowania segmentowego okazuje się najpraktyczniejszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Niezależnie od ograniczeń budżetowych, historycznej infrastruktury czy pilnych potrzeb modernizacyjnych, sterowniki szafkowe oferują szereg istotnych korzyści.Niższe koszty wdrożeniaMontaż nie wymaga przebudowy istniejących słupów oświetleniowych ani prac ziemnych, co znacząco obniża koszty modernizacji. Wdrożenie jest szybkie i sprawne.Szybsza realizacja projektówOd decyzji do uruchomienia – projekty oparte na FRCM mogą być wdrażane znacznie szybciej niż te wymagające pełnej modernizacji wszystkich lamp.Lepsza konserwacja i monitorowanieSzczegółowe parametry sieci w czasie rzeczywistym pozwalają na wcześniejsze wykrywanie usterek i szybsze działania serwisowe, co ogranicza przestoje i koszty konserwacji.Modułowa baza dla przyszłych rozszerzeńSzafkowe sterowniki oświetleniowe są w pełni kompatybilne z modułowym systemem inteliLIGHT. Miasta mogą rozpocząć od sterowania segmentowego, a następnie rozwijać system o sterowanie pojedynczymi lampami, inteligentne czujniki lub inne rozwiązania inteligentnego miasta – we własnym tempie, zgodnie z potrzebami i możliwościami budżetowymi.Kilka miast na całym świecie wdrożyło już sterowniki Flashnet w ramach swoich strategii inteligentnego oświetlenia ulicznego:- Południowe Włochy – miasta takie jak Sammichele, Castel Madama i Gravina przeprowadziły modernizację infrastruktury oświetleniowej, wdrażając FRCM zintegrowane ze wspólnymi platformami zarządzania. Rozwiązanie to promuje regionalną współpracę.- Elis, Grecja – połączenie sterowników szafkowych i lampowych pozwoliło osiągnąć kompromis między modernizacją a lokalnymi priorytetami, ograniczając zakłócenia i tworząc fundament pod przyszłe projekty inteligentnego miasta.- Rijad, Arabia Saudyjska – w mieście przeprowadzono gruntowną modernizację infrastruktury oświetleniowej, obejmującą montaż ponad 1200 sterowników szafkowych inteliLIGHTFRCM w celu zwiększenia wydajności konserwacji, poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa publicznego.- Dammam, Arabia Saudyjska – sterowniki szafkowe zapewniają stabilne, autonomiczne działanie oświetlenia na dużym obszarze przemysłowym przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa sieci.Każdy z tych przykładów pokazuje wszechstronność sterowników szafkowych, które można dostosować do różnych środowisk miejskich, uzyskując przy tym odpowiednie rezultaty.Rzeczywisty sukces – Hafnarfjörður na IslandiiJednym z najbardziej imponujących przykładów, jak sterowniki szafkowe pomagają miastom ewoluować, jest projekt realizowany w Hafnarfjörður na Islandii.We współpracy z firmą Rafal, Flashnet modernizuje infrastrukturę oświetleniową tego rozwijającego się nadmorskiego miasta, montując różne sterowniki segmentowe, w tym sterowniki inteliLIGHTFRCM-L i sterowniki Zhaga , w 6000 latarniach ulicznych.Projekt wykorzystuje technologię komunikacji LoRaWANi łączy wszystkie komponenty za pośrednictwem platformy inteliLIGHTCMS, umożliwiając jednostce administracyjnej zdalną kontrolę i monitorowanie całej sieci oświetleniowej w czasie rzeczywistym.- Sterowniki FRCM automatyzują działanie oświetlenia ulicznego na podstawie kalendarzy astronomicznych, monitorując napięcie, prąd i inne kluczowe parametry elektryczne na poziomie szafki zasilającej.- Sterowniki Zhaga zapewniają obszarowe oświetlenie adaptacyjne, dostosowując poziom jasności do warunków otoczenia, co poprawia zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność energetyczną.Dzięki tej inteligentnej konfiguracji Hafnarfjörður zyskuje:- proaktywną konserwację, która oznacza mniejsze ryzyko przestojów i większe bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej;- dynamiczne regulacje oświetlenia, które optymalizują zużycie energii i zmniejszają ślad węglowy miasta.

