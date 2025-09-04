Alessio Ippolito nominato Popular Investor eToro - Il direttore di Criptovaluta.it ottiene riconoscimento internazionale

Il giornalista e imprenditore di Frascati entra nel programma eToro riservato a trader e analisti di riferimento della community globale

“Vengo da una terra che sa cosa significa tradizione: Frascati e i Castelli Romani hanno insegnato per secoli a trasformare uva in vino, cultura in identità. Io cerco di fare lo stesso sulle crypto.” — Alessio Ippolito

FRASCATI, ROME, ITALY, September 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Frascati (RM), 1 settembre 2025 – Alessio Ippolito, fondatore e direttore responsabile della testata giornalistica Criptovaluta.it, è stato nominato Popular Investor sulla piattaforma di social trading eToro. La nomina ufficiale è stata comunicata il 25 agosto 2025.

Il programma Popular Investor di eToro è riservato a trader e analisti che dimostrano competenza e trasparenza, diventando punti di riferimento per la community globale della piattaforma.

Informazioni su Alessio Ippolito

Ippolito, nativo di Frascati, ha fondato Criptovaluta.it, testata specializzata nell'informazione sulle criptovalute che registra milioni di lettori unici annuali. La pubblicazione si distingue per un approccio editoriale che esclude contenuti sponsorizzati mascherati, puntando su analisi tecniche e aggiornamenti normativi.

"Essere stato selezionato da eToro significa molto per me", ha dichiarato Ippolito. "Non è soltanto un attestato personale, ma anche la conferma che un certo modo di fare informazione e di approcciarsi alla finanza digitale ha valore. Ho iniziato con l'idea di rendere più comprensibile un settore spesso raccontato con toni sensazionalistici."

Contesto settoriale

Secondo dati di settore, oltre l'80% dei contenuti online sulle criptovalute risulta fuorviante o poco chiaro, con articoli che spesso non dichiarano conflitti di interesse. In questo contesto, la linea editoriale di Criptovaluta.it ha scelto di non ospitare contenuti sponsorizzati mascherati.

Ippolito mantiene legami con il territorio dei Castelli Romani, trascorrendo parte del suo tempo tra Frascati e Zagarolo, pur avendo consolidato la sede principale della sua attività a Milano.

La nomina arriva in un momento in cui le istituzioni europee stanno definendo nuove norme di vigilanza e trasparenza per il settore crypto, mentre cresce l'interesse degli investitori retail.

