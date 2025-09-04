Esenssi lanza 'Granel Pro', una iniciativa estratégica para profesionalizar la perfumería a granel
Granel Pro no es una promoción más. Es una puerta de entrada al conocimiento, a la rentabilidad, a la sostenibilidad y a una nueva forma de entender el valor de lo que vendes.
En Esenssi llevamos más de 15 años fabricando perfumes, líneas corporales y ambientación para marcas. Sabemos que quienes trabajan con perfume a granel a menudo se enfrentan a preguntas sin respuesta: ¿cómo dosifico?, ¿cómo conservo?
Esenssi lanza Granel Pro, un servicio integral para profesionalizar y rentabilizar el negocio de perfumería a granel con formación y asesoría.MADRID, SPAIN, September 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Esenssi, empresa española especializada en la creación, distribución y fabricación de perfumes y líneas aromáticas, ha anunciado el lanzamiento de “Granel Pro”, un nuevo servicio orientado a emprendedores, marcas emergentes y comercios establecidos que buscan optimizar su rentabilidad en el sector de la perfumería a granel.
Con más de 15 años de experiencia como fábrica de perfumes, Esenssi ha identificado las principales barreras que enfrentan quienes trabajan con perfumes a granel: falta de formación técnica, asesoría personalizada y soluciones adaptadas a la realidad del pequeño y mediano negocio. Granel Pro responde a esta necesidad con una propuesta integral que incluye descuentos por volumen, asesoría comercial, formación técnica, fichas de producto y etiquetas personalizadas.
La compañía destaca que esta propuesta no se limita al suministro de producto, sino que incluye un enfoque formativo y estratégico. “Granel Pro no es una promoción más. Es una puerta de entrada al conocimiento, a la rentabilidad y a una nueva forma de entender el valor de lo que se vende”, afirma el equipo de Esenssi. El objetivo es dotar a los negocios de las herramientas necesarias para desarrollar una oferta diferencial, con control total sobre su fórmula, presentación y márgenes de beneficio.
Además de este nuevo servicio, Esenssi mantiene una amplia oferta de productos en el segmento de perfumes al por mayor, con soluciones específicas para tiendas de moda, peluquerías, centros de estética, joyerías, zapaterías y tiendas de regalos. El catálogo incluye fragancias para mujer, hombre y público infantil, divididas en tres líneas: Nature (112 fragancias), Top Parfum (76) y Niss (22 exclusivas).
La empresa ofrece diferentes modalidades de colaboración para clientes interesados en lanzar su propia marca de perfumes, ya sea mediante la creación de líneas exclusivas con packaging personalizado o a través de modelos de negocio sin inversión inicial, como el dropshipping. Asimismo, pone a disposición su laboratorio propio para reforzar aromas y adaptar fórmulas, garantizando siempre productos de alta calidad no testados en animales.
Esenssi proporciona un servicio logístico ágil, con entrega en 24/48 horas en toda España, lo que permite a los comercios minimizar tiempos de espera y maximizar su capacidad de respuesta ante la demanda del mercado. La empresa también cuenta con los certificados y documentación necesarios para facilitar la comercialización de productos en diferentes canales.
Clientes que ya han trabajado con Esenssi destacan su profesionalismo y calidad. Lucía Amil, emprendedora, comenta: “Trato excelente. Da gusto trabajar con ellos. Productos de gran calidad. Me han ayudado mucho en mi nuevo proyecto.” Por su parte, Tomás García señala la rapidez en la entrega y la alta calidad del producto recibido, y Sara Rodríguez resalta el apoyo recibido para lanzar su propia línea de perfumes en tienda.
Con sede en Madrid (C/Fuentespina nº41 4C, 28031), Esenssi continúa consolidando su posicionamiento como socio estratégico en el sector de la perfumería, ofreciendo soluciones flexibles, sostenibles y adaptadas a las nuevas necesidades del mercado.
Contacto de prensa:
Esenssi
Teléfono: (+34) 910 33 86 55
WhatsApp: +34 649 251 201
Email: [email protected]
Web: https://esenssi.com
Esenssi Aromas S.L. - Fabrica de Perfumes
Esenssi Aromas S.L.
+34 910 33 86 55
[email protected]
Esenssi Aromas S.L. – Especialistas en negocios de perfumería.
